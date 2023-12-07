以色列在短暫停火之後，近日又恢復攻打加薩地帶。以巴雙方軍事實力懸殊，以色列戰勝可說是毫無懸念，但如何管理加薩，這才是擺在以色列眼前最大的難題。

加薩地帶長41公里，寬6到12公里，在這塊365平方公里的土地上居住着200多萬人，是全球人口最稠密地區之一。以色列過往的做法是封鎖加薩，把加薩與外部世界隔離，讓加薩變成難以生存之地，從而最大程度地削弱加薩巴勒斯坦人對以國的威脅。所以目前加薩逾八成人處於貧困狀態。

如果以色列這次實現了軍事目標，有一點可以很明確，就是以國日後絕不會允許加薩出現權力真空。因為以色列撤軍撒手不管的話，這種無政府狀態很容易再次引來激進的伊斯蘭組織填補。早年極端組織「伊斯蘭國」就是利用塔利班的薄弱環節在阿富汗崛起。若出現這種情況，等於今次以色列白打了一場戰爭。

但以色列直接管治加薩的話，將背負龐大的包袱。根據國際人道法律，佔領國對其佔領的民眾負有責任。以色列人口只有900多萬，而加薩的200萬人生活窮困，在財政上對以色列是極大的壓力。還有，周邊的阿拉伯國家長期與以色列對立，不認可以色列對加薩的管治，更會令以色列與這些國家實現關係正常化的可能性歸零。

比較理想的做法是「兩國方案」，也就是容許巴勒斯坦人立國。但以色列一直拒絕這種做法，因為以國周邊敵人多朋友少，擔心巴勒斯坦立國後會逐漸坐大威脅到以國。簡言之，打仗容易管治困難。要在被佔領國建立良性管治，是需要一定的民意基礎，現在以色列明顯不存在管治加薩的民意基礎。這次以巴衝突就算結束，之後很快又會出現下一波的衝突。