「罵上熱搜」是內地網絡一個新現象。能登上熱搜的，都是最受輿論關注的熱點，而以被「罵」的方式上熱搜，無疑是因為民憤極大而引致集體嘲諷和炮轟。早前山西太原一場晚會上，就有一首名為《我是光榮的網格員》的歌，被罵上熱搜。

新聞，要連起來看才有意思。上周，四川涼山就有網格員多次登堂入室，任務是糾正居民「蹲地吃飯的不文明陋習」。更早之前，廣東佛山的網格員，直接用鐵棍撬開居民的門，據說是為了緊急排險。涼山是彝族聚居區，蹲地吃飯是流傳千百年的習俗，是以往物質匱乏的產物。即便欠雅，但自家關上門吃飯，是坐是蹲，干卿甚事？至於為排險就撬門直入，就算警察或消防也須有授權，網格員算何方神聖？為了所謂的「文明」、「安全」，將法治踐踏得體無完膚，帶給百姓的是更大的不安全、不文明。

讀者看官，毋須不才多言，也就知道為甚麼網格員招人恨了。而與過去3年野蠻防疫相比，上述行為只是小巫見大巫。在動輒全城封控的狀態下，相當多網格員簡直成了騎在百姓頭上的惡霸，呼來喝去，動輒出手毆打。網格員，也是近幾年才出現的新職業，其實連職業也算不上，形象一點說，類似於舊社會保甲制度下保長、甲長手下的跟班、跑腿。之所以稱為「網格」，就是將街道、社區、鄉村，再細分劃分為一格一格，網格員分工盯着具體的「格」。他們不是公職人員，甚至連聘用關係都沒有，而只是臨時的「僱傭兵」，但戰鬥力一點都不弱。

網格員本身也是社會最底層，往往找不到正經工作，如今儼然以官大人自居。特別是防疫期間，拿着雞毛當令箭，趾高氣揚，發號施令，拉人封舖。網格員也就跟城管差不多，成了貶義詞。如今，自我陶醉叫囂「光榮」，公眾怎能不心有餘悸？

將社會劃分成一格一格，從觀感上，也就養殖畜禽的牛欄、雞籠差不多。雖然本義是標榜貼近服務，但實際運行中管控遠多於服務，肆意踩線越界，干涉居民私人空間。從防疫期間電焊封門、入戶消殺，到如今制止蹲地吃飯，甚麼《民法典》、《物權法》都成了廢紙。私闖民宅是被嚴格禁止的違法行為，網格員居然能毫無顧忌。當然，他們不過是一群螻蟻。大眾反感網格員，是對背後那囂張跋扈公權力的反抗。

幾年來，禁止焚燒秸稈，禁止燒煤取暖，禁止土灶做飯……很多老百姓的平靜生產、生活，被攪動得雞飛狗跳。很多政策打着高大上旗號，卻沒有充分的科學論證。就比如，為了保護空氣質量，禁止焚燒秸稈，但又不給農民其他處理渠道，結果任其腐爛的秸稈漚成黑水，反而污染了河道；焚燒秸稈本來是天然優質肥料，且可消滅蟲害，如今禁止焚燒，農民只能過量使用化肥和農藥。利弊權衡，孰輕孰重？對草根小民，還請「網」開一面，不要「格」殺勿論。