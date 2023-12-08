產評：搵食艱難成常態　世界景氣趨分化

挨年近晚，企業與打工仔都在籌謀年底分紅、交稅，過年節慶，反正就是在在需財！回顧今年，全球貿易量的按年增長率大部分時間都呈現收縮，企業併購量及新股上市集資額表現皆未盡人意，加上疫後政府財政補助效應消失，通脹高企與利率上升打擊需求，世界景氣甚為艱難。展望明年，更面臨多地大選年，地緣政治不確定性上升，只會令消費與投資變得更加審慎。有心理準備，明年繼續是搵食艱難的一年，世界景氣會趨分化，區域協作取代全球化下，投資者也得順大勢而為，以守代攻，凡事謹慎，別奢望昔日全球化下世界經濟好景會重臨！

觀乎今年以來國際貿易量，多月按年呈負增長，若然明年持續，有心理準備會回試2020年新冠疫情爆發首年的低水平。理論上，疫情已過去，物流與經濟活動已復常，何解未能重現昔日榮景？因過去依賴全球化互惠互利的共贏發展模式，隨着中美博弈而起了根本變化。

作為世界兩大經濟體的中美減少貿易合作，全球貿易量本就已大打折扣；中美各自重塑區域貿易關係，雖然各有得着，但顯然是無法一下子彌補昔日兩強合作下的交易量，而這影響全球大量企業盈利和打工仔飯碗，餘波將在明年持續發酵，無論是製造、金融與服務等行業都得適應新常態，或加快本地化生產、或踩鋼線選邊站，反正就依中美兩大軸心的網絡重建雙邊或多邊協作網絡，保障自身利益。

過去國際企業被視為優勢企業，可如今在世界經濟呈分裂下，國際化反而變得處處碰壁，所指的是捲入地緣政治風波，例如招來美國制裁。為了避免跨市場的營運風險，這些大企業得改變策略，細分市場來經營，規模效益被迫打折，而這個變化將在未來一段長時間影響企業盈利，也將影響個股投資回報及值博率，從而令金融市場估值添壓，沒能適應這大環境而重建盈利基礎的企業，將被淘汰。

美國與非美體系這兩大軸心的發展將愈趨明確，但只要中美守住不打實戰的底線，部分「中間派」仍能迎來機會，所講的是中美都在爭取建立雙邊關係的亞太區經濟體，說不定能憑着獨特優勢，食兩家茶禮，新加坡、菲律賓等都是例子。至於歐元區、日本等傳統經濟體，是以意識形態為先而死守在美霸陣營，還是敵不過「累鬥累」的經濟困局，更多以自身利益來重塑與中美的關係，將會是明年世界經濟其中一個焦點。

外部環境變數大，各經濟體得努力理順內部矛盾，梳理資源保持需求穩定，這變相是治理內部經濟的「大考」，誰能提供有效的治理方案，將能引來其他經濟體倣效，甚至合作，以共同爭取國際話語權。嚴格而言，中國在獨特的體制下，政治環境穩定、資產去槓桿見效、內部需求穩定，創新科技與民營經濟基礎猶在，對中國市場作過度悲觀的假設，並不切實際，這也是香港經濟賴以翻身的一絲希望。畢竟在這場經濟戰役，香港沒有選擇，只有跟緊祖國陣營，且觀望中國經濟明年景氣低基數下重新起步，能否帶領香港應對挑戰，走出困局。