正論：吸血鬼趁火打劫　經濟差放貸猖獗

香港經濟轉差，不僅港府將全年增長向下修訂，就連國際評級機構都將香港信用評級由「穩定」降至「負面」。雪上加霜的是，有調查指多達四成大企業有意裁員，打工仔人心惶惶。在一片不景氣下，不法集團趁火打劫，以電話放債方式引誘市民借貸，跌落萬劫不復的「大耳窿」深淵。

現時不少高利貸集團透過電話隨機方式，以毋須審批、不用入息證明等利誘手法放債，當不法分子掌握急需現金周轉的受害人資料、住址、家庭背景後，便會將貸款存入受害人戶口，然而魔鬼就在細節裏，有關貸款利息及手續費極之高昂，每周還款接近兩成利息，直至還清本金為止，轉化年利率接近3,000厘，令人震驚。

有受害個案是這樣的：一名在餐廳任職的男子因疫情失業，山窮水盡，兒子又要開學交學費，「落疊」借款5,000元，惟他實收只得3,700元，手續費高達1,300元，而且每個星期要還800元作為利息，直至將所有本金清還才算還清借款，每遲交利息一分鐘更要罰款1,000元，以致愈陷愈深，最後償還近16萬元仍未能還清債務，甚至因無力還款而被人上門淋紅油追債。

儘管執法部門成功瓦解一個非法放債集團，並搗破集團位於荃灣一個約200呎工廈單位的電話放債中心，廿多人落網，但這僅是冰山一角，每日仍有無數非法放債活動正在進行，受害人不計其數，打擊力度仍然嚴重不足。其實，這些非法集團涉及大量刑事罪行，包括「以過高利率貸出款項」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等，偏偏執法部門只是偶作高調打擊，無法徹底根絕問題，形同做騷。

隨着香港經濟進一步下行，預料來年將會更差，跌入債務陷阱的受害人肯定沒有最多，只有更多。一個社會一旦經濟不景氣，牛鬼蛇神便會傾巢而出，非法活動層出不窮；而一個人一旦走投無路，便容易誤入歧途，不是被吸血鬼榨乾榨淨，成為受害人；就是鋌而走險，成為加害者。執法部門的責任就是匡扶正義，打擊罪案，可惜事與願違，本港治安正在不斷惡化。非法放債固然猖獗，其他騙案一樣不絕上演，單是電騙案、加密幣騙案、網上情緣騙案、釣魚騙案等等，數字屢創新高，香港儼然淪為犯罪天堂。

更須指出，本地黑幫勾結南亞兵團作奸犯科，已成治安最大毒瘤。難為港府每年還花費十多億元供養假難民，納稅人淪為冤大頭，假難民何嘗不是另類吸血鬼？香港任由他們予取予求，港府還一臉甘之如飴，既不肯退出國際公約，就連設立禁閉式關押設施也不予考慮，令人費解。

不管怎麼說，打擊罪案是執法部門的責任，而振興經濟則是港府高官的責任。顯而易見，目前香港境況非常不妙，樓股插水，經濟增長乏力。經濟與治安息息相關，港府再也不能得過且過，把頭埋在沙堆！