以色列內塔尼亞胡政府拒絕延長停火期後，以「十倍的努力、百倍的瘋狂」猛烈全面進攻加薩，把摧毀哈馬斯武裝和屠戮平民混合起來狂打；內塔尼亞胡是不會放棄這個不惜種族屠滅，也要完成猶太復國大業的機會，並準備長時間打下去，不達目的誓不罷休。

內塔尼亞胡的這個意圖，是從巴以戰爭開戰就顯露出來了，誰勸也不聽，美國勸也不聽，國際社會、聯合國強烈譴責也不聽，好不容易弄出了一個停火幾日，釋放人質，內塔尼亞胡也是為了裝裝樣子，給美國幾分面子，更重要的是為了重新部署兵力，休養戰力，之後把戰火燒得更旺，打得更猛。

內塔尼亞胡如此瘋狂的結果會是怎樣呢？一是他達到目的，消滅哈馬斯，讓他眼中的巴勒斯坦這些「人形動物」被清洗，「幾代人付出慘痛代價」。一是他打不贏，局勢和政壇發生大變化，他被「拿掉」，黯然下台。《耶路撒冷郵報》一篇社論說，50年前的「贖罪日戰爭」爆發後，時任總理的梅爾夫人戰後很快下台，並遭司法機構傳訊。社論暗示，內塔尼亞胡的命運也許會很相似。

該社論同時指出，以色列歷史上好幾位總理，因為一場時間不長的戰爭，就足以耗盡其生理能量，並且最終斷送其政治生命。「六日戰爭」後，有心臟病突發的列維‧艾希科爾；「贖罪日戰爭」後，有被譴責的梅爾夫人；「黎巴嫩戰爭」後，有健康不斷惡化的貝京。

看來，和戰爭掛鈎的以色列總理下場大多不妙，而與內塔尼亞胡掛鈎的這場戰爭更是空前兇惡、慘烈，深具種族屠殺、犯下反人類罪行的性質，死傷無辜者最多，時間可能最長，引發的規模最大。內塔尼亞胡的下場將會怎樣？不知舊約聖經中有沒有冤鬼索命的故事？

這場戰爭要是內塔尼亞胡當總理，是停不下來的。然而他有五大壓力：美國壓力，國際壓力，時間壓力，政壇與民意的壓力，戰場失敗的壓力，他能扛多久呢？