謊言就是謊言，即使重複一千遍，也不可能成為真理。多年來，西方一直不停地編造新疆「種族滅絕」和「強迫勞動」等謠言，即使毫無真憑實據，依然有不少人相信。德國福士汽車集團就是謠言受害者之一，其新疆廠房無緣無故被西方質疑涉及強迫勞動，連德國政府也與其劃清界線，可謂百口莫辯。為了自證清白，福士最近委託德國人權調查公司進行獨立審查，先後進行40次採訪，並獲准在新疆廠房自由視察，得出的結論是：沒有發現任何強迫勞動的迹象和證據。

以為這樣說完事了嗎？當然不是，西方媒體固然刻意淡化這次調查結果，那些所謂人權組織更是百般質疑，一味在雞蛋裏挑骨頭。他們藉某些反華專家之口，繼續向新疆潑髒水，並沒有因為福士自證清白而有所改變。去年聯合國人權事務高級專員巴切萊特實地走訪新疆各地，以親身經歷證明種族滅絕和強迫勞動純屬子虛烏有，結果亦引起西方質疑。最搞笑的是，那些質疑的人對新疆根本一無所知，甚至不知新疆到底在哪裏，他們寧願相信反華專家編造的謊言，也不願相信聯合國官員親身經歷的事實，是不是很不可思議？

其實也不難理解，西方從來不是真正關心新疆人權，只是利用新疆牌來打擊中國，阻止中國發展。有人曾經爆料，指美國外交官員透露，美國政府希望商人能夠理解，利用新疆炒作強迫勞動、種族滅絕、攻擊人權問題是一種「角力」，也是一種「有效手段」，最終目的是讓中國政府「徹底深陷泥潭」，讓新疆貧困、動盪，甚至分裂出去。姑勿論此爆料是真是假，謊言外交正是美國的慣用伎倆，人們早已見怪不怪。

所以說，美西方就是虛偽。以色列在加薩地帶狂轟濫炸，肆意屠殺無辜平民，連醫院和學校也不放過，這才是赤裸裸的種族滅絕。但美西方不僅沒有阻止，反而充當幫兇，甚至刻意打壓各種反戰聲音。一方面惺惺作態關注新疆人權，一方面縱容以色列種族滅絕暴行，美西方的雙標已不是「虛偽」兩個字可以形容。

長期以來，美西方利用國際話語權，站在道德制高點，把自己裝扮成自由燈塔和人權衞士，因此迷惑了不少人。但隨着他們編造的謊言被逐漸揭穿，尤其是經過俄烏和以巴戰爭的檢驗，其醜陋面目已徹底暴露在世界面前。