被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普京，過去一年只去過數個友好國家訪問，但本周卻一口氣訪問了阿聯酋及沙特阿拉伯，隨後還將在莫斯科接待來訪的伊朗總統。種種迹象顯示，普京儘管面臨西方國家前所未有的孤立，現時已開始重返國際舞台尤其是中東地區。

中東一向有「火藥桶」之稱，美俄兩國在早些年「阿拉伯之春」爆發後，皆積極介入中東安全事務，大打代理人戰爭。俄烏戰爭去年爆發至今久拖不決，中東地區更成為「新中間地帶」，被美俄要求歸邊。但大多數中東國家更加關心的是本國在中東的安全，無意在兩國之間選邊站隊。即使是早期態度鮮明的阿拉伯國家，目前基本上也僅僅停留在口頭表態的層面，並無直接捲入美俄博弈的實際意願。

例如，敍利亞的挺俄聲勢就一直雷聲大雨點小，並沒有所謂的敍利亞志願者申請與俄軍並肩作戰，大規模地前往烏克蘭參戰。美國的阿拉伯夥伴如埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋等，也執行「親美不反俄」政策，在美國與俄羅斯之間奉行對沖、左右逢源的策略。

但自以巴衝突以來，情勢有了急遽變化。美國不惜製造人道主義災難，也堅持支持以色列發動入侵加薩的戰爭，令不少阿拉伯國家強烈感受到美國的雙重標準和虛偽，對美國的負面觀感大增。

本來，俄羅斯的外交重點在俄烏戰爭後已轉向中東和亞太，中東在俄國外交全球布局中的地位有了很大提升。這次以巴衝突更讓普京看到難得的機遇，將以色列和哈馬斯開火視為美國中東政策的失敗。他訪問阿聯酋及沙特，既希望在能源方面加強與阿拉伯國家合作，也是有意增加在中東的影響力，用圍魏救趙的策略紓緩來自俄烏戰爭的壓力。