假借升學着草加拿大的前香港眾志領導周庭，聲稱自己患上焦慮症、抑鬱症，還有簡稱PTSD的「創傷後遺症」，惹來不少港日宅男及西方反華媒體同情。但她沒有說明是受了甚麼嚴重創傷或挫敗所打擊，也未有透露具體病情，僅稱「在香港過去3年甚麼都做不了」。

如果導致周庭患病的創傷，是指因包圍警總案罪成而被判囚10個月，那麼與她在反國教示威、違法佔中和反修例黑暴中的強悍表現比較，其意志實在太薄弱且表裏不一了。況且她實際上只坐了約7個月牢，便因行為良好而提早獲釋，可見她確實擅長向執法人員裝悔扮乖。

反觀那些受到周庭及其他眾志成員荼毒、煽動而以身試法的黑暴青年，動輒被判監禁3至5年，有的更長達7至9年，那才是真的「甚麼都做不了」，所造成的創傷理應更大，這些創傷症狀可由誰來補償呢？

如果導致周庭患病的挫折，是指她為勾結外國勢力失敗，爭取香港建國無果，那麼她可真是太天真、太純情了。在最近某宗國安法案件中，多名被告都異口同聲表示，他們聲稱想爭取的所謂立會過半，癱瘓政府，還有甚麼「五大訴求」、「光復香港」，其實都只是為了呃選票捧出的選舉語言，心底裏從沒想過可真正實現。

講到因黑暴而起的創傷後遺症，最知名的真實案例，應為在香港國際機場遭暴徒非法禁錮和公開羞辱的內地記者付國豪。他返回內地後不久便患上抑鬱症，其後以30歲之齡離世，有指他是因病自殺身亡。筆者也認識一些普通市民，經歷過黑暴後，每次見到有人全身黑衣打扮便渾身發抖，在商場見到有歌手獻唱便想起「和你唱」，坐港鐵遇上延誤又會憶起「大三罷」，心理創傷至今無法撫平。