中國外交部長王毅日前喺北京會見墨西哥外長巴爾塞納。王毅表示，今年係中墨建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國關係處在承前啟後嘅重要階段。他同時指出，中國和墨西哥合作潛力很大，還有巨大發展空間。

中國近年外交廣結善緣，對中東、南美洲、非洲等都伸出友誼之手，對周邊搖擺不定嘅鄰國如日本、南韓也釋出善意，只有菲律賓呢隻「小鬼」冥頑不靈，一直恃着有美國撐腰而不識好歹。王毅表示，中國和墨西哥應該全方位推進經貿、人文等領域交流合作；「一帶一路」已成為最受歡迎嘅國際公共產品和最大規模嘅國際合作平台，歡迎墨方以靈活方式積極參與，為墨西哥國家發展增添新嘅舞台。

王毅特別強調「一帶一路」，相信係「一帶一路」倡議剛好10周年，呢10年，亦係中國特色社會主義邁入新時代之後嘅10年，意義非凡。正如中國外交部發言人強調，10年來中國始終堅持共商、共建、共用嘅原則，目前已與全球超過150個國家、逾30個國際組織簽署咗200多份共建「一帶一路」合作文件，帶動咗全球近兆美元嘅投資規模。

不過，最新消息指意大利已向北京表明退出「一帶一路」倡議，稱加入後沒有產生預期效果，並且不再是意方的優先事項。據統計，意大利與中國簽署「一帶一路」倡議5年來，雙邊貿易額增長咗42%，2022年達到近800億美元；意大利眾多產品亦准進入中國市場。有論者認為，意大利屈從於美國而退出「一帶一路」。若然，中意關係和貿易難免添上陰霾，但實際影響也未必太大，畢竟「一帶一路」係個大招牌，正如有人指出，中國不輸出坦克和士兵，只輸出尊嚴和對別人的尊重！