正論：球星訪港勢哄動　把握機會促經濟

香港自詡盛事之都，但黑暴之後復有疫情，整個社會變得暗淡無光。隨着疫後復常，港府強調要舉辦更多盛事，冀重振聲勢。美職球隊國際邁亞密明年2月訪港踢表演賽，美斯有機會再度來港獻技。消息一出，全城振奮！港府應把握黃金機會，藉此盛事促銷旅遊業，刺激消費。

國際邁亞密明年2月展開亞洲之行，第一站是香港，2月4日在香港大球場作客香港聯賽選手隊。班主之一的「萬人迷」碧咸表示，香港是一座美麗城市，很高興率領球隊到香港踢首場國際巡迴賽。而阿根廷「球王」美斯在2014年曾隨國家隊訪港，出戰足總百周年紀念賽，後備上陣攻入兩球，協助阿根廷大勝港隊7比0，令球迷記憶猶新；相隔近10年，美斯又有機會重臨香港大演腳法。他和布斯基斯、佐迪艾巴等球星出現在官網海報，可謂星光熠熠。

港府一直強調，疫後會舉辦多項國際活動，包括體育賽事，重振盛事之都美名，但可惜事與願違，至今未收到很好的效果，反而甩轆頻頻。例如上月在中環海濱舉行的世界場地越野車錦標賽，因籌備時間倉卒及安全設施延遲到達，賽場由1.2公里減至800米，原有的大直路也要取消，令人掃興。更不必說，早前舉行的首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松鬧出笑話，場地廁所數目嚴重不足，參賽者只能被迫「就地解決」，醜出國際。

儘管類似問題未必跟港府直接相關，主辦機構要負上最大責任，但無可否認的是，太多甩轆事件發生，勢必影響香港形象。今次球王來港作賽，由商業機構主辦、足總協辦，後者有多次同類經驗，讓人較有信心。當年沙士過後，香港也曾邀得「皇馬」來港表演，哄動一時。港府好應該趁着是次難得機會，大力宣揚香港，吸引旅客來港睇波觀光。

不用想都知，「波飛」肯定一票難求，今次盛事要搞得有聲有色，如何杜絕「黃牛」等炒賣行為、確保售票順暢、不會「冧機」，主辦方及港府都要有周詳計劃，否則向隅者眾，只會搞得怨聲載道。美斯貴為球王，全球都有粉絲，港府應擬定宣傳大計，趁此招徠各方旅客。國際七人欖球賽便是好例子，過去例必吸引大量海外遊客入場睇波，疫情前人均消費超過二萬元，絕對是高端消費。美斯的號召力不比七欖遜色，港府豈能錯過這隻會下金蛋的鵝！

何況港人素來對足球十分狂熱，單是世界盃舉行期間，全城氣氛例必變得十分熾熱，帶挈酒吧、商場、球衣店等丁財兩旺。今次更有球星親自降臨，氣氛勢必更加高漲，商界宜及早做好吸客準備，推出更多優惠招徠。

目前本港旅遊及餐飲業最大問題是人手不足，直接影響服務質素，讓部分旅客留下不愉快體驗。香港過去奉行「以客為尊」的待客之道，但隨時間流逝而走樣變形，旅遊餐飲等服務行業如何重拾初心，真正做到「有朋自遠方來，不亦樂乎」，可能正是香港能否重振盛事之都美名的關鍵。