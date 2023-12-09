目前美國正支援兩大戰線，一是俄烏戰爭，二是以巴戰爭，但戰事曠日持久，漸見疲態，矛盾顯現。美國國務卿布林肯日前宣布，將限制以色列的「暴力屯墾者」申請美國簽證，批評他們襲擊約旦河西岸的巴勒斯坦人不能接受。另一邊廂，美媒亦放出風聲，將烏克蘭大反攻失敗，歸咎於烏方拒絕接納美國意見，但烏方則駁斥，未能如期反攻是因為缺乏額外武器和訓練，暗示美國出口不出錢。

看見這些矛盾愈鬧愈深，真是令旁觀者大開眼界。眾所周知，美國政策全盤傾向以色列，放任該國屠殺巴勒斯坦平民，加薩固然血流成河，約旦河西岸的暴力事件亦一直沒有停止。如今國際社會對以色列暴行愈來愈無法容忍，同時看到美國是如何虛偽和雙標。布林肯忽然惺惺作態，不禁令人失笑，皆因始作俑者，還不是美國全力支持的內塔尼亞胡政府嗎？若美國真的無法容忍殺戮行為，為何不拒絕這些官員的簽證？證明布林肯所說，無非擺姿態而已。

至於美烏互相指摘，更見美國對俄烏戰爭生厭，急欲尋找下台階退場。事實上，拜登口口聲聲要向烏克蘭再提供金援，但議案又被共和黨在國會卡關，同時愈來愈多美國人質疑，這場戰爭打下去究竟有何意義。俄羅斯沒有如期倒下，普京沒有如期下台，烏克蘭加入北約門都沒有，甚至連加入歐盟也是說多做少。最近普京還高調出訪中東，顯然就是向美國示威，同時與中東產油國密謀減產，抬高油價。

明年是選舉年，包括美國和俄羅斯，國際局勢即將大變。普京若參選，幾可肯定沒有敵手，鐵定連任；相反，拜登目前處於劣勢，完全沒有勝算。兩場戰爭沒有讓拜登增加聲望，反而令美國陷入泥沼，見證國力消減。