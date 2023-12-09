烏克蘭總統澤連斯基怕是亂了心志，近日竟然敲打中國。上月28日，澤連斯基接受訪問，他特別提醒北京，不要向俄羅斯提供武器，豈料話音剛落，幾天後，中國連接俄羅斯的一條鐵路幹線就被破壞了。事發地點距離俄烏邊境4,000公里，據說是烏克蘭特工所為，他們經過精密部署，才成功摧毀這條交通大動脈。烏國媒體事後披露，此舉意在警告中國。澤連斯基示警在先，中俄鐵路被毀在後，整件事看來是刻意鋪排，莫非烏克蘭真要跟中國翻臉？若然果真如是，恐怕只會加速澤連斯基政權的滅亡。

從來沒證據顯示，中國有向俄羅斯提供武器，支援俄烏戰爭。自從俄烏衝突爆發後，北京旗幟鮮明，力主勸和促談，反對用戰爭方式解決領土糾紛。所謂「一家有一家的事」，即使親如兄弟，也很難干涉對方的家庭糾紛。中國沒制止俄國攻烏，不代表北京完全贊成莫斯科的決定，況且即使想制止，也未必制止得來。俄羅斯是主權獨立的國家，重大的政治、軍事決策，又豈會受旁人左右？

美國跟以色列的關係素來親厚， 如今華盛頓政府想勸止以軍，不要在加薩地帶再濫殺無辜，也不見得能夠成功。畢竟每個國家都有自己的決策原則，以色列如是，俄羅斯亦如是。世人將以軍的錯誤遷怒於美國，固然是不對；同樣道理，將俄烏戰爭的部分責任推到中國身上，也是不可理喻。

那些愚昧之徒錯怪中國，也就算了，沒料到澤連斯基身為總統，也是這般沒頭沒腦。當今舉目全球，以中國最具威望、實力去調解俄羅斯和烏克蘭衝突，現在倒好，基輔政權把北京也開罪了。澤連斯基此番舉措，無異於把整個烏克蘭，都置於火坑上烤。