藍白合破局後一直顯得失去方向、欲振乏力的柯文哲，似乎終於走出了君悅迷宮，開始打出新一波的攻勢。除了號召「客廳革命」，要年輕人以理念說服家中長輩外，還推出KPTV實境秀，靠着實時播放柯文哲的各項活動，凝聚更多柯粉的力量。

最出人意表的，就是柯文哲接受專訪時承認：「其實我內心還是綠的。」還說未來在外交上，他會遵循蔡英文路線，只是在兩岸關係上會選擇比較和緩的態度。最後他還表示，惟有選擇他，台灣才能成為一個「正常國家」。一夜之間，柯文哲與民眾黨的政治光譜，又從中間偏藍，轉向偏綠甚至深綠了。很多人懷疑柯文哲是不是被民調崩盤打到方寸大亂，開始胡言亂語？我卻認為，柯文哲的重新出發，方向絕對是正確，因他知道惟有如此，民眾黨才能在兩黨夾殺之中站穩腳步。

柯文哲多年前就曾說過自己是墨綠，而且是228受難者家屬，只是在跟民進黨漸行漸遠後，柯文哲愈來愈少提及，讓自己的形象往白色與藍色靠攏。但只要了解民眾黨的成員組成比例便知道，民眾黨本就是中間偏綠的政黨，黨內絕大多數人討厭國民黨更甚於民進黨。

在這波藍白分裂後，偏藍的支持者已大部分離去，整個選舉態勢也開始回到藍綠對決，若柯文哲還是堅持白色，那就留不住黨內淺綠支持者，這些人最後必然會選擇棄柯保賴！所以柯文哲忽然招供自己是綠的，目的就是要和賴清德搶淺綠，惟有保住淺綠與年輕中間選民，讓自己的支持度重回20%以上，民眾黨才能扮演選戰的關鍵角色。雖然看似荒謬，但柯文哲這個嘗試，至少對整體在野陣營是相對有利，只要柯真能分食淺綠，侯就有機會追上賴，選戰鹿死誰手，也就尚未可知了。