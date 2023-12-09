俄羅斯國會聯邦委員會日前一致通過明年3月舉行總統大選。現任總統普京正式宣布競選，外界亦普遍認為他參選幾無懸念，並且有望順利贏得選舉。執政已近四分之一世紀的普京明年若再做多6年，對西方國家來說可不是好事。

回想俄羅斯去年入侵烏克蘭初期，不僅引發歐美譴責和制裁，俄羅斯國內也出現一股反戰聲浪，重挫普京民望。但隨着烏克蘭今年反攻失利、西方陣營對基輔的支持減弱及俄國經濟逐漸復甦，普京近來的支持率已明顯反彈。不過我以為普京若成功連任的話，某程度上也和俄羅斯特殊的「政治強人」政治文化有關。

俄羅斯是世界上面積最大的國家，領土跨越歐亞，但沒有山脈和草原的屏障，令俄國民眾長期欠缺安全感。許多俄人渴望由政治強人領導國家，認為只有精英人物實行威權統治才能維護國家安全。

由此，無論是沙俄或蘇聯時期，俄羅斯都是實施高度集權的制度，議會形同虛設，國家權力掌握在君主或最高領導人手中。對俄民眾來說，國家就像父親一樣是引路人，國家高於集體，集體高於個人。在國家利益與個人利益有衝突時，國家高於個人。這種獨特的政治文化造成了俄羅斯欠缺民主意識的土壤。

這也解釋了俄羅斯民眾為何會對普京出現個人崇拜。普京早年以政治強權人物的形象冒起，多次連任且民望高企，其實是滿足了俄羅斯人對政治強人的渴望。現時俄國主要反對派人士都已入獄或流亡外國，新聞媒體也受嚴厲監管；加上俄烏戰爭期間出現「聚旗效應」，皆有利普京鞏固自己的支持率。雖然現時距離明年總統大選還有3個月，我們可以大膽說一句：普京連任在望。