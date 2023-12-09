評級機構穆迪先後將中國和香港的信貸評級展望下調為「負面」，惹來兩地官民猛烈抨擊，認為是故意抹黑及有政治動機，弄得穆迪高層大為緊張，急急發通告提醒身處內地的員工小心人身安全，身處香港的人員則暫時避免入境內地。須知某個國家、地區以至商業機構的信貸評級下降，或多或少會影響其借貸能力與成本，自然講不得笑。但從歷史與事實觀之，該等機構不少所謂基於科學和數據而作出的評級決定，其實都是得啖笑，比起夾公仔或彩虹擲銀遊戲更為兒戲，公就我贏，字就你輸。

例如剛於今年10月中，穆迪才將信貸評級為「Aa3」（與香港同級）的英國評級展望，由「負面」調升至「穩定」。但眾所周知，英國經濟自疫情一蹶不振，政府債台高築，在俄烏戰事後更出現高通脹及能源危機，兩年內換了3位首相及多次重組內閣救亡，令市場對有關評級決定大惑不解。

果不然，英國隨後爆出腰斬北部高鐵工程、多個市議會宣告破產及收緊移民政策等負面消息。穆迪隨即又在日前打倒昨日的我，重新調低英國的信貸評級展望，理由是其「政策不可預測性升高」。明明是自己睇錯市，卻說成是市場變幻莫測所致。

不過，穆迪為全球投資者開下的最大笑話，還是它長期給予美國最頂級的「AAA」信貸評級，比起中國、英國和香港都高了好幾班。美國政府多年來依賴狂印銀紙度日，近年嘗試「收水」即引發多間銀行倒閉，政府又多次因政治爭拗而癱瘓停擺，但穆迪依舊對其不離不棄。原因很簡單，穆迪本身是美國企業，公開唱衰美國不但是倒自己米，隨時還會像當年的斯諾登般，因講真話而被控危害國家安全或洩露國家機密，所以還是悶聲發大財好了。