娛圈單打：娛圈帽事真係多　臨入豪門失一腳

自古以來，女明星最想係乜？除咗大紅大紫，怕且就係釣個金龜嫁入豪門！日本女星深田恭子首先符合大紅大紫呢個條件，四十有一的她，下一步想嫁個有錢人都好正常。可惜啊，天生多情難自棄，日媒拍到恭子趁有米男友到外國公幹，帶男導演返香閨宿一宵，有圖有片有真相，點拆都拆唔掂！

恭子同46歲地產大亨杉本宏之拍拖5年，經歷唔少風雨，但似乎每次都係恭子出事！例如曾傳出恭子酗酒，令男方一度萌生退意，但最後都克服咗；又例如前年恭子患上適應障礙症而停工，都係由男方陪伴抗病。風雨同路，情比金堅，上月初恭子生日，被拍到左手無名指戴上鑽戒，似乎好事近。

唉，世事又點會盡如人意吖。可能恃寵生驕，又或者另有隱情，恭子並無珍惜呢份愛，早前趁男友到紐約工作，竟然偷偷同一名男導演密會，手拖手並肩而行，仲帶對方回家過夜！最爆嘅係，因為男導演遺下男裝衣物，最終東窗事發，偷食斷正！恭子真係大膽！

嗱，有指慘被派帽的杉本，本欲隻眼開、隻眼閉，但恭子變本加厲，死都唔肯同導演斬纜。是可忍孰不可忍，呢回輪到男友揮慧劍斬情絲，狠斷5年情！杉本向傳媒承認二人已經分手，仲大方祝福恭子幸福快樂！嗚呀，恭子呢鋪真係偷雞唔成蝕把米。

不過又講番轉頭，二人年紀都唔細，早屆適婚年齡，拍拖數年都唔肯正式拉埋天窗，顯然亦有不為人知的問題。會唔會男友都係玩家，一直拖而不婚，先至搞到恭子「背夫偷食」？真係天知地知，佢哋自己至知咯！