歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾、歐盟委員會主席萊恩，日前在北京出席第24次中國-歐盟領導人會晤時，說話口氣很大，態度傲慢，對中國領導人說，歐盟對台灣和南海地區日益緊張的局勢感到擔憂，重申歐盟反對任何改變現狀的嘗試，相信中國「充分意識到該地區局勢升級的嚴重後果」。歐盟這是赤裸裸的在台灣問題、南海問題上干涉中國內政。與此同時，歐盟還要干預中國和俄羅斯的關係，要求中國干預俄羅斯的內政。米歇爾表示，歐盟希望推動中國採取更多措施，迫使俄羅斯結束烏克蘭戰爭。

很顯然，歐盟及米歇爾並沒有把北京放在眼裏。他們明明知道台灣問題、南海問題關乎中國的核心利益，關乎中國的主權、領土完整和國家安全；他們明明知道造成台海、南海緊張局勢的罪魁禍首，是美國及西方對中國內政的干預，是台灣當局和南海某些國家充當了美國反華遏中的棋子；他們明明知道中國在這些問題上是「受害者」，明明知道中國的反制、反擊是完全正義和必要的，是符合國際法的，但他們就是要站在美國一邊，為美國干預中國內政吶喊助威。

歐盟這裏所說的「反對任何改變現狀」，首先是反對中國「反獨促統」、實現祖國統一，反對中國在南海捍衞國家主權。其次是反對中國在這些問題上已經採取的反制正義行動，並威脅中國這樣做會有「嚴重後果」。

不僅如此，干涉中國內政，歐盟某些人意猶未盡，還要進一步指手畫腳，干預北京和莫斯科的關係，要指揮中國「採取更多措施，迫使俄羅斯結束烏克蘭戰爭」，十分狂妄和好笑。他們當自己是誰？膨脹到不識東西南北的地步。

其實，以歐洲政客的老奸巨猾、國際事務經驗豐富，他們不會不知道，跑到北京說這些極不得體、幼稚可笑的廢話，只會丟人現眼。然而，今日之歐洲早已要聽命於美國，怎能不再當一回鸚鵡，滿口山姆大叔的胡言亂語？