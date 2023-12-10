以軍狂轟加薩，已不理會所炸地點是否有平民，喺加薩北部，以色列對位於印尼醫院附近一間用作避難嘅小學發炮，造成多人死傷。正如有論者指出，巴勒斯坦人民喺猶太復國主義者眼中，只係「人形動物」，可隨意殺戮。加薩衞生部表示，以巴衝突至今，當地有逾1.7萬人死亡。聯合國難民機構稱，加薩已沒有適合居住嘅場所。

呢，美國國務卿布林肯日前也指出，以色列保護平民嘅意圖與實際結果之間，確實存在差距。歐洲-地中海人權監察組織日前公開照片，指控以軍喺加薩北部城鎮拘留並虐待數十名巴勒斯坦平民，佢哋僅穿內褲，雙手反綁跪地。該組織表示，以軍包圍拜特拉希亞兩個避難中心數天，毆打平民及脫去佢哋嘅衣服。這些流離失所嘅巴人平民，包括醫生、學者、記者及老人。

該組織嘅監察員稱，以軍喺兩所學校附近狙擊及殺害逃避戰火嘅平民，並襲擊舉起白旗打算撤離嘅民眾。亦有巴人指出，至少7名青年因拒絕脫衣及反抗侮辱，被以軍殺害。如此殘暴，已非美卿一句「以軍保護平民未盡責」可以輕輕被原諒！

早前聯合國秘書長古特雷斯根據《聯合國憲章》第99條致函安理會，促請採取行動推動人道主義停火，係聯合國秘書長50多年以來首次援引該條款，中方表示支持。聯合國安理會日前開會，就阿聯酋提出要求以色列和哈馬斯「立即人道主義停火」嘅決議案進行表決，多個阿拉伯國家嘅外長前往華府，呼籲立即停止喺加薩嘅戰爭，惟美國表示反對，決議案遭否決。美國支持「兩國方案」又係講一套做一套，虛偽到令人反感！以色列總理內塔尼亞胡殺紅雙眼，加薩已然在控卻仁義不施，反而變本加厲濫殺及羞辱無辜，一定冇好結果！