正論：樓股齊插無力挽　香江經濟暮沉沉

2023年將盡，本港經濟依然欲振乏力。恒指上周再創去年11月以來低位，一度低見16,157點；與此同時，樓市下行已成定局，即使「減辣」也無濟於事。港府印花稅收入大減，財赤勢必進一步惡化。過去香港全賴地產和金融兩大支柱帶來好日子，可如今這兩條支柱相繼失守，好日子不再，未來何去何從？

儘管《施政報告》提出為樓市減辣，但出招猶豫不決，「唔湯唔水」，對刺激入市的效果近乎零。財爺陳茂波不得不承認，港府雖然在10月底調整樓市需求管理措施，但市場成交只是略有回升，整體仍低於上半年平均水平，樓價繼續偏軟。而今年地價收入亦比原本預測少，惟他強調現時樓市正在有秩序調整，令賣地市場更審慎屬自然現象，相信有關情況只屬短暫云云，真不知是哪裏來的自信。

眾所周知，印花稅與地價收入同屬港府的第二大收入來源，佔總預算13.2%。但土地註冊處截至11月的成交數字顯示，該月成交僅有3,532宗，下半年樓宇買賣合約數目均較前兩年大跌，今年6月的按年跌幅更達24%，跌跌不休。賣地成績更是慘不忍睹，今年共有6幅地皮流標，是本港土地供應史上，出現最多流標的一年。原先2023至24財政年度的賣地收入目標約850億元，現僅售出兩幅地皮，只有約71億元收入，加上之前補地價收入約50億元，總收入合共約121億元，僅佔全年賣地目標14%，令人咋舌。

雪上加霜的是，庫房收入大跌的同時，財赤正在大幅增加。政府公布截至今年9月底的2023至24財政年度首6個月財務狀況，期內整體開支為3,556億元，收入為1,313億元。計入政府綠色債券計劃下發行的綠色債券獲得466億元收入後，期內累計赤字為1,777億元。港府發債板斧盡出都一樣入不敷支，來年經濟恐更令人悲觀。更不必說，恒指連跌4年，日均成交額比5年平均值大跌14%，新股市場為2001年來最低迷。新股數目大減，今年已有30家本地證券商結束營業，簡直是悽悽慘慘戚戚。

事實上，目前本港面對的情況非常不妙，首先是息口高企，供樓成本大增，往往令置業人士卻步；然後是移民潮無休無止，帶走本港大量人才與資金；三來本港人口持續高齡化、少子化，別說沒有人口紅利這回事，競爭力、消費力跌跌不休才是最大問題。何況國際局勢風高浪急，中國面對西方圍堵，難以兼顧香港太多事務。港府還一味指望「阿爺」打救，顯然是不切實際。

面對種種不利因素，高官完全拿不出振興經濟的辦法，只能繼續拿「北部都會區」、「明日大嶼」望梅止渴。說到底，與其望天打卦，將樓股插水簡單地歸咎於外圍因素，根本沒有意義，倒不如立即撤銷各項樓市辣招。現在不只炒家或投資者絕迹，連真正用家也不敢入市，還不撤辣更待何時！