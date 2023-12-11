老朋友王卓祺教授、梁韋諾和楊雲花了3年時間來總結黑暴事件，寫了《從修例風波到反中動亂》一書，副題是利維坦缺位下的荒誕劇。嘗試以理論概念套入動亂的演變過程來作解釋。主要論點有三。一是利維坦公權力缺位。他們用西方政治哲學家霍布斯的理論，把公權力對立於所謂政治自然狀態，意即公權力缺位，人民便趨於暴力與欺詐。二是從文化角度看，香港已是西方化，失去中國傳統政治文化的制約。三是用歌德的浮士德型人物來說明參與黑暴者追求欲望，不惜自我毀滅，進而攬炒。

用西方理論概念來解釋黑暴事件的演變、因由原委，未嘗不是值得嘗試的工作。不過，分析採用不同的概念，概念之間的關連十分重要。是隨分析者的隨意插入，缺乏連接性，抑或是用這些概念重新組合，形成更上下關連、相扣的架構？這會決定解釋的成效、能力。

例如公權力缺位，是始自何因？如暴徒衝擊立法會，特首與警務處處長下令執法人員撤退，是最形象化的公權缺位。但其因在何？是特首等的畏懼退縮，或是撤令背後另有動機？而一直對暴動忍讓的公權力缺位，是一國兩制下，特區權力制度的缺陷，抑或是有某些力量導致公權力缺位，讓暴力示威從佔中、修例風波而至黑暴。公權力缺位只是現象，作者僅以此作為解釋暴民的暴力、欺詐和攬炒表現的理由。這樣二元化的取捨，不能引用西方學者主張便可成立。浮士德型人物荒謬劇的悲劇性頗強，但解釋能力不如西方社會科學有關暴民心理、暴民政治更有說服力。

黑暴事件的出現，顛覆了長久以來對香港社會、政治、香港人的心態的認識。從文化角度來看，實在需要重新研究。從歷史觀看，更應該把香港黑暴事件的前因後果放在中國更大的歷史過程來理解。卓祺兄的研究是一個好的嘗試，至少在黑暴過後沒有人再去將之分析研究，似乎想將之埋藏，猶如未曾發生過。對之進行認真的研究討論才不讓黑暴的受害人（包括犯罪者）和社會的損失白白浪費掉，給不出教訓。

不過，中央政府已把黑暴定性為顏色革命。《港區國安法》、國安公署便是針對顏色革命。為甚麼公私兩方都不願意把事實真相整理，向社會披露整個過程呢？不進行顏色革命的研究是否有政治妥協，有所顧忌？