以巴戰爭未有了期，以色列持續大開殺戒，婦孺固然死傷枕藉，壯丁亦統統被視為哈馬斯，死不去便遭除衫跪地，逮捕審問，影片經傳媒披露，國際嘩然，紛紛指摘以色列虐待平民，違反戰爭法。然而，同類指摘已聽了很多，以色列絲毫不理會，皆因有美國撐腰。聯合國安理會日前在美國一票否決下，又未能通過立即在加薩人道停火的決議案。

中國、俄羅斯及法國3個常任理事國，以及全部10個非常任理事國都投贊成票，英國棄權；但因為同為常任理事國的美國一票反對，令議案被否決。很明顯，以色列的暴行已激起全世界反感，國際社會一致要求立即停火、進行人道救援，連美國盟友都不敢盲撐，就只有美國一夫當關，替以色列背書。

美國的聯合國代表聲稱，無法理解為何議案拒絕加入譴責哈馬斯襲擊以色列的字眼；又表示議案未有提到以色列有權依照國際法自衞、對抗恐怖主義。講起來面不紅氣不喘，其實這套說詞，連自己也騙不到，如何說服別人？

全世界都看見，以色列對加薩的攻擊已完全不成比例，軍事行動不止針對哈馬斯，而是針對所有平民百姓，是赤裸裸的種族滅絕。美國一方面要求以色列「保護平民」，布林肯甚至批評死傷已經太多，但另一方面繼續對以色列提供軍援，撥款在國會過不了，就繞過國會。華府日前透過緊急授權，不用國會審批，直接批准向以色列出售總值約1.065億美元的坦克炮彈及相關設備。講一套做一套，戰火沒完沒了，豈是無因？美國完全偏袒以色列，動作實在難看。從聯合國安理會投票結果可知，美國是一次比一次孤立。一場以巴戰爭，美國連遮羞布都不要，國家信譽蕩然無存。