內地電池生產商寧德時代正式入戶香港，建立國際總部，並且設立科技創新研發中心。

近年不少中國企業蜚聲國際，執同業的牛耳，譬如華為公司的5G傳訊，大疆的無人機，比亞迪的電動車，TikTok的視訊平台、拼多多的購物網站，再加上Made in China的高速鐵路、機械人、智能手機以至太陽能光伏板，幾乎所有的新時代產業，中國都能交出亮麗的成績表，而其中還有一家公司，亦表現出色，就是製造車用電池的寧德時代。

寧德時代車用電池的銷量，連續6年世界第一，今年更成功研發出「神行超充電池」，只消充電10分鐘，就可續航400公里，該產品推出後，公司在行業中的龍頭地位將更鞏固。寧德尚未上市，如今市場估值約為7,000億港元，假如最後選擇落戶香港交易所，相信可以為近年疲弱的港股市場，注入一支強心針，但在未掛牌上市前，近日該公司已先行進駐香港科學園，設立總部，開展新的研發工程。

超強的企業不停在內地湧現，好些都是不鳴則已、一鳴驚人，他們要在國際市場上市、發債、搞研發，理應首選香港。奈何過去幾年，特區的主事者好不爭氣，平白讓肥水流向別人田。早年的滴滴出行，近期的拼多多，上市集資都選在美國華爾街，香港近水樓台，人家偏生過門不入。滴滴出行的上市計劃後來告吹，但即使重新再來，港交所能否將這筆生意爭取過來，尚未可知。

一眾特區官員好應該檢討，目前的政策有何未盡善處，如今光吸引到一家寧德時代遠不足夠，內地還有大量「獨角獸」公司，若果香港不努力向人家招手，就只會讓競爭對手，不停檢到大便宜。