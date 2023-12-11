以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯喺加薩地帶嘅衝突持續逾兩個月，然而戰火未見任何平息嘅迹象。聯合國秘書長古特雷斯上周三罕有援引《聯合國憲章》第99條，敦促安理會成員國採取行動避免加薩人道災難後，安理會8日就要求喺加薩立即實施人道主義停火嘅決議草案表決。

美國以脫離現實為由行使否決權，令草案無法通過。美國常駐聯合國副代表伍德表示，無法理解起草者拒絕加入「譴責哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊」嘅內容，又提到美方支持實現持久和平，但哈馬斯不希望持久和平及實現「兩國方案」為由，認為立即停火只為下一場戰爭埋下種子。同伍德一個鼻孔出氣嘅以色列常駐聯合國代表埃爾德安就話，只有哈馬斯被消滅，中東地區才穩定，並認為呼籲停火代表原諒哈馬斯嘅暴行，質疑為何哈馬斯嘅邪惡行徑冇受到問責。

另一方面，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾批評，以色列圍困及轟炸巴人屬於種族清洗，非為尋求安全，形容數百萬名巴人嘅性命岌岌可危。古特雷斯重申毫無保留地譴責哈馬斯對以色列嘅野蠻襲擊，但佢強調這絕對不能夠成為對巴人實施集體懲罰嘅理由，以色列必須遵守國際人道法保護平民。中國常駐聯合國代表張軍表示，對於草案無法通過，佢形容這讓世人再次看到甚麼是雙重標準，佢不點名批評美國一邊縱容戰事延續，一邊把保護人權及婦孺掛在嘴邊、又主動防止衝突外溢，都係自欺欺人及極其虛偽。

今次係美國第三次否決以哈停火嘅決議案；以哈戰爭已導致逾萬人死亡，美國仍續向以國出售坦克炮彈等武器。要言之，美國根本同「和平」兩字有仇！