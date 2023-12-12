正論：簡約公屋惹爭議　再推燒錢不治本

現屆政府為紓緩本港房屋問題，尤其解決劣質劏房，2022年嘅《施政報告》即推出全新「簡約公屋」，希望於未來5年興建約3萬個單位，全力「提量、提速、提效、提質」推高首5年供應量，縮短公屋輪候時間。

簡約公屋以組合方式裝建，主要提供予輪候傳統公屋3年以上的申請者，為長期屈居於劏房的基層市民改善生活環境，令他們有幸福感，用意不可謂不美好。然而，簡約公屋初時拋出的造價實在太貴，被狠批「簡約公屋造價毫不簡約」而備受立法會議員質疑。其後，房屋局經檢討後，公布節省方案，造價雖有所調整，卻仍然不划算。坊間最大的反應是其建築成本、程序幾乎與傳統公屋無異，但其居住期卻只得5年，住戶隨時未上樓又要重回劏房市場；而簡約公屋屆時可能又要拆，這種貪快的房策，想深一層實未能應對基層對住屋的真正需要，是極不划算的「即棄住宅」，難怪不少輿論指出，倒不如將這些地皮用作興建永久性傳統公屋，一勞永逸，何樂而不為？

之前，簡約公屋選址多位於新界偏遠地區，配套不足，交通不便，被民間嘲為「又貴又遠不切實際」。昨日房屋局提交最新立法會文件，計劃取消原先上水蓮塘尾選址，改為增加另外5個空置或即將空置的校舍改建為簡約公屋。5個改建校舍可提供共600個單位，分別位於觀塘、上水及黃大仙；而柴灣、屯門第54區選址則會增加440伙，小欖樂安排的單位數目則會減少800伙，提供3萬伙簡約公屋單位的數目不變。

消息人士表示，3萬個單位中，有約93%單位均位於市區、擴展市區及屯門。新增的5個校舍改建簡約公屋選址包括：觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學、上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、九龍灣彩石里前聖若瑟英文中學、觀塘順安邨迦密梁省德學校，以及黃大仙竹園南邨浸信會天虹小學，而其中4間市區校舍改建而成的簡約公屋，有七成屬大單位。這些由校舍改建的簡約公屋，多接近市區，交通配套及居民日常生活所必須的超市、商舖、學校等應較易規劃；政府過去曾言之鑿鑿希望市民「住大些以至住平些」。目前本港人均居住面積僅約16平方米，實在不堪！如今利用市區空置校舍改建的簡約公屋，既然有七成屬大單位，那確實為基層市民建設美好家園，是一項民生實質，可惜就是住不長久！

此外，造價方面，由最初2022年12月提出的估算273.9億元，現時減至247.5億元，即減少約26.4億元。消息人士表示，第一批項目的回標價錢比原先估算減少30億元，故第二批項目亦會由原先115.3億元調低16.9億元，至98.4億元。講真，所謂「調低」依然相當高。政府財困，應該再研究一下是否可以再調低些。從長遠看，簡約公屋頂多是折衷方法，要基層真正告別劏房，安居樂業，應該大早就加快建傳統公屋，何須用好幾百億元建3萬個只用5年的簡約公屋？想深一層政府的長遠房策都算失敗，要言之，是燒錢而不治本。