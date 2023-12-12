世界視線：戰爭打亂世界　暴力便成主流

烏克蘭戰爭及以巴之戰改變了國際的規則。俄羅斯侵略烏克蘭，所持的理由有二。一是收回原來由蘇聯撥給烏克蘭的克里米亞，此中的法理十分複雜。二是為保護受烏克蘭政府迫害的烏東俄裔。對於多民族的國家，俄羅斯此舉便打開了缺口，容易引發種族衝突或戰亂。

烏軍吸納了新納粹主義武裝，開啟了新納粹主義勢力進入政府及國家軍隊之例。顯然會推動歐洲政治的納粹主義化和右翼化，助長歐洲政治文化轉變，影響將十分深遠。

以巴之戰暴露了以色列在巴勒斯坦長期實行種族隔離政策。今次加薩之戰，更無差別攻擊平民，斷供能源、水、糧、藥物等，封鎖整個地區的出入，違反國際法律和人道主義。若國際未能予以制裁抑止，以色列的例子便可為其他國家倣效。事實上，美國在對付它所稱的恐怖分子時亦長期違反人道主義，侵犯別國的主權、別國公民的人權。以國不過是把巴勒斯坦人隨意定性為恐怖主義分子，或其同情者、協助者，以此作藉口加以拘捕、殺害。美國先例，以色列跟從，以色列先例，亦將有其他國家抄襲。由此而衝擊國際法律和道德價值，破壞國際秩序。回歸到森林法則，弱肉強食，以暴易暴。一切以戰爭來解決，戰國時代重臨。但戰國還有國與國的協定可作談判、規範，現時卻是用謊言、欺詐瞞騙世界。

以色列在以巴之爭中堅持以舊約聖經的宗教條文作為國家行事的法理依據。在國際關係中，以宗教教條凌駕世俗的國際法規體系。此與伊斯蘭教之堅持用該教的教典作為國家法律、政治的基礎，同出一轍。而印度的印度教極端主義者也同樣地要求採取印度教法典。國際上便呈現反法律世俗化的歷史新潮流。各大宗教各依其宗教法典，各自之間便難有溝通妥協之道，結果是各宗教用其信仰，信仰所建立的法律體系來排斥異教者。世俗的經濟利益、政治權力便借宗教的包裝爭奪政權，以政權來行使其利益。

宗教極端主義者宣傳側重的是它們的絕對排外性，掩蓋其在歷史發展中產生的普世性。猶太教更劣於其他宗教，在於它的部落性、種族主義。這樣絕對的排外性使政治變成零和遊戲，國家在宗教之爭底下只能以戰爭和殺戮來解決。

這便是亂世！

研究所所長 陳文鴻