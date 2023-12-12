現在西半球正在打兩場戰爭，俄烏戰爭和巴以戰爭。這兩場戰爭的背後參與者都是美國，其對手是俄羅斯、阿拉伯世界和伊斯蘭國家。而東半球也有兩個不斷升溫、隨時可能爆發的戰場，一是台灣海峽，一是朝鮮半島。美國的對手，前者是中國，後者則是中國和俄羅斯。

對於美國這些戰場的對立面，是俄羅斯、中國和阿拉伯世界、伊斯蘭國家這三股當今世界軍事經濟強大力量。這三股力量的任何一股，美國都不可輕犯，單打獨鬥亦不可取勝，若三股力量聯合抗美，所有戰場全開仗，美國必敗，不問可知。

現在西半球兩個戰場開打，美國已吃不消，都想速戰速決，以防東半球再有戰事自己更加無法應付。俄烏打了21個月，最初美國以為戰爭主動權在自己手中，並不在意速戰速決，而是通過對俄國的全球極限制裁、全方位封鎖，以及大量軍援烏克蘭，爭取戰場最大勝利，把戰事拖下去，打持久戰消耗、拖垮俄羅斯。

拜登政府那時甚是樂觀傲慢，以為時間在自己一邊，以為自己可以掌握戰爭和談判的節奏。不料，事態的發展完全不是這麼回事，俄羅斯的戰場表現、國家抗戰韌性完全把美國、北約支持的烏克蘭比了下去，讓美烏在戰與和問題上進退兩難，打又打不贏，談又不知怎麼談。現在俄羅斯完全掌握主動，好整以暇實施拖字訣，利用巴以之戰爭取最大利益。

巴以之戰打亂了美國的部署，迫於國際壓力及美以之間的特殊關係，美國制訂了兩手策略，一方面假惺惺的高唱停火和平、人道主義救援、推行「兩國方案」，一方面向以色列供應了57,000枚155毫米炮彈及15,000枚炸彈，包括有碉堡剋星之稱的兩千磅重BLU109炸彈，不顧大規模屠戮平民、速戰速決巴以之戰。然而，這個目的能否達到呢？達到之前東半球會否出甚麼意外呢？須知，美國的全球霸權政策、四面樹敵的做法是難保不出意外的。