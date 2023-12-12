除了「盧旺達計劃」，英國辛偉誠政府還曾經推出另一個頗具爭議性的政策，來嘗試應對難民氾濫問題。方法是將並非通過合法途徑抵英的難民聲請人，首先全部關入酒店暫住，然後再送上停泊在當地碼頭的大型駁船，希望最終可直接送返其原居地或其他願意收容他們的國家。由於非法入境英國的難民大多從海路坐船而來，故該政策又被稱為「駁船計劃」，意味過程中不會容許難民在英國「落地」。

駁船計劃除了一如所料，引起了一些人權分子批評，連部分反對接收難民的人士也感不滿，質疑以酒店來招呼難民是浪費公帑，擔心反而會吸引更多人偷渡。但英國當局計算過，若計及給予這些難民的種種食宿福利和執法等開支，請他們入住酒店竟比准許「落地」更為便宜。最重要是可讓這些難民知道，即使成功抵英亦沒機會四出搵工賺錢或與其親友同鄉團聚，希望能有效減少他們偷渡的誘因。

然而，該計劃實施了不夠幾天就被迫擱置，原因不在於有人示威抗議或是提出法律挑戰，而是因為有關駁船驗出了退伍軍人桿菌。事後辛偉誠政府亦決定改推加強版的盧旺達計劃，令駁船計劃疑似不了了之。

在香港，一直有人建議像當年應對越南船民問題一樣，重設禁閉式或半開放式難民營來安置主要來自南亞的假難民。但特區官員若非推說難覓合適地方，就是聲稱難民營的建造和營運開支，會比現時向假難民發放各類生活津貼更昂貴。但有關數字應未有計及放任這些假難民在社區游走，所產生的治安問題等外在成本，以及可降低他們來港打黑工、搵快錢的誘因。香港擁有大量碼頭、駁船及偏遠島嶼，是否應認真探討推出港版的駁船計劃呢？