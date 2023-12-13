產評：施政不善百業殘　港人安居樂業難

年關當前，相信不少企業和打工仔都在為年關交稅和過年等龐大開支而煩惱。奈何今年香港商業景氣差，資產價格再「縮水」，財富效應非但消失，前景展望亦未見改善，利息成本高企，錢搵錢的機會愈來愈少。展望明年經濟缺乏起色，企業收縮經營「吊命」，打工仔只怕沒有加薪只有加「辛」。雖然不少港人仍渴望自置居所安居，但在政府死抱辣招不肯全撤下，已錯過施策穩定樓市的最佳時間，明年樓價繼續跌，私營供應減少，市區重建步伐亦受景氣影響，政府財赤高企更令長期公營供應蒙上陰影。所以話，港人祈求安居樂業，單字一個「難」！

雖然港府財政年度明年3月底才完結，但已有不少專業界別為政府財政計數，誠如財金官員自行承認錯估一樣，估計截至明年3月底止的財年，財政赤字將再突破一千億元，幾乎是政府預算的一倍，這樣如此大的落差，這麼的理財水平，港人看在眼裏也自然傷神！

港府將財政預算失誤歸咎於內地與外圍經濟差，反正財金官員就不須為誤算而負責任，繼續平安上班，順利出糧。但面對港府龐大的財政赤字，年年失算，衍生出的公共財政可持續性、長遠投資規劃資金壓力、舉債成本上升、港元聯匯機制穩定性等問題，頓令港人愈感徬徨。

基本上，展望明年，出口貿易業仍捱打，消費降級及與內地沿岸城市的分流效應，繼續限制消費服務業表現，金融業則受累中國資產價格不振，反正就是無瓣掂。更令港人惆悵的，乃港府遲遲未肯全面撤銷過時的辣招稅，僅「擠牙膏」式的減辣，錯過有力穩定資產價格和市場信心的時機。今年樓價再一年下跌已成定局，明年大部分分析都繼續睇跌，跌幅甚至是雙位數。試問供樓業主面對資產大貶值、供樓利息成本高企，收入不穩，如何有信心消費與投資？地產一業不景，百業景氣皆受拖累，將於明年更全面地打擊經濟。

港府以為簡單地讓樓價大跌，就能幫用家上車置業。實際上，樓價大跌，打擊經濟，企業收縮，打工仔飯碗亦會受影響，即使樓價下跌，有能力又有信心負擔置業者不一定就會增加。再講，樓價不止跌，私營企業考慮到資金回流速度減慢、利息成本高企及回報率下跌，傾向減少或減慢投資，舊區重建速度亦會受拖累，致令中期私營住宅供應減少。公營方面，要實現中長期建屋目標，或更須依賴公營供應，問題是港府的財政狀況惡化，經濟差稅收下降，暫未見到何時能止跌，這樣下去，要維持公共開支已不易，還要付高息發債集資應付大型基建投資，是否有足夠資源實現中長期建屋供應，不無變數。

香港是開放型市場，靠四方八面的資金進出，可觀而頻繁的交易所製造的服務需求及創造財富效應，來維持景氣與可持續發展。可自2019年社會動盪，今年香港已踏入衰運的第5個年頭，經濟景氣尚未見有大起色，各行各業都等運到，部分企業索性止蝕離場。這個經濟頹局不改，港人的日子只怕會愈來愈難過！