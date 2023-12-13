正論：電腦系統頻死機　港府創科真兒戲

港府近年開口閉口推動創科，矢言要將香港打造成創科之城，可惜眼高手低，蝦碌不斷。繼康文署全新訂場系統「康體通」甫上線即冧機後，就連港府隆重其事的區議會選舉，耗資數千萬元開發的「電子選民登記冊系統」，也在投票日當晚最後衝刺時段死機。每次出事，資訊科技辦公室只會事後孔明，令人失望。

立法會昨日討論資科辦申請的21億元撥款，用作新行政工作電腦系統，有關開支較去年急增約3億元。伸手要錢，表現又是否物有所值？有議員批評，資科辦在康體通及區議會選舉的系統事故中作為「旁觀者」，似局外人，彷彿事不關己一般，直斥「任何政府嘅事都關你事，你係政府一部分」。

「有功就領，有鑊就卸」向來是官場本色，資科辦深諳箇中三昧。每次涉及政府部門的創科系統出事，資科辦必然擺出事後孔明狀，指出哪裏有問題，哪裏要改善，卻從來沒有一次能及早示警。例如斥資5億元開發的康文署全新訂場系統「康體通」，啟用首天即死機，當局辯稱系統啟用初期用戶流量大增，一時未能應付。然後資科辦又化身軍師指路，聲稱政府部門應加強事前準備，須通過第三方壓力測試，並煞有介事發出指引。至於為何不事先作出提點？為何每次都是出事才亡羊補牢？資科辦隻字不提。

就連港府極度重視的區議會選舉，「電子選民登記冊系統」竟然也死機，只能轉用原始人手派票，選民要大排長龍。最令人側目的是，資科辦事後表示全力支持選管會調查死機原因！這樣的回應也說得出口，難怪本港創科永遠龜行蝸步，發展慢人三拍。

可以看見，港府言必稱發展創新科技，打造香港為「國際級創科中心」，說的比唱的還好聽，近年甚至已投資逾2,000億元，但香港有甚麼創科產業面向世界？有甚麼了不起的成績公告天下？很明顯，港府搞創科雷大雨小，與官員不是好大喜功，就是光說不練，脫不了關係。

各有前因莫羨人。深圳早已成為「中國的硅谷」，創科產業佔據了經濟產值的大半壁江山，擁有一大批高科技企業，相比之下，香港彷彿原地踏步，至今未見像樣的港產高科技公司。騰訊創辦人馬化騰上世紀90年代中期來港，首次接觸互聯網，對香港的先進又驚又喜，於是回深圳創業，如今騰訊已是國際科技巨頭。大疆無人機的故事也是類似，其創始人曾在香港讀書，卻感在港苦無用武之地而返回深圳創業，如今大疆無人機無人不識。反觀回歸以來，歷屆特區政府皆輕視創新科技，眼裏永遠只有金融和地產，直到這些年形勢逆轉，樓股黃金不再，才驚悉要在創科方面急起直追。

正如立法會議員指出，資科辦絕對不是局外人，確保政府電腦系統穩定安全，絕對是其責任。要是每次出事都只知修修補補，這個部門還有存在價值嗎？