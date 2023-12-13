這些年，朝鮮半島一直處在緊張和軍事衝突隨時發生的狀態，原因是北韓要抵禦美國、日本、南韓的威脅，必須發展核武器、戰略導彈、軍事偵察衞星等等。北韓很清楚，以常規武器不可能抵禦美日韓的進攻，即使北韓部署了大量隱蔽的、能直射首爾的遠程火炮，也不能阻嚇美韓對北韓發起攻擊的「衝動」，只有能打到美國的戰略核武器，以「決死之心」才能制止美日韓的挑戰。現在核試驗、核導彈都達到了核自衞。

最近平壤又成功發射軍事偵察衞星，朝鮮半島的局勢不能不又見緊張。正如以往聯合國要對此討論一樣，安理會又有事發生了。美國和北韓的代表照例針鋒相對，互相指摘。北韓代表強調，平壤發射軍事偵察衞星是合法自衞，並指美國一直威脅北韓。美國代表駁斥北韓「自衞」的說法，聲稱美韓軍演是「防禦」。中國代表則指美韓通過軍事聯盟，加劇朝鮮半島的緊張對抗；一旦北韓感到其正當的安全關切無法獲得解決，朝鮮半島就無法走出安全困境，只會陷入針鋒相對的挑釁行為惡性循環。

是的，這樣的場面在朝鮮半島惡性循環了許多次，在聯合國安理會上針鋒相對了許多次，可說是次次劍拔弩張。美韓不讓平壤核試驗，平壤偏偏要核試驗；美韓不讓平壤試射導彈，平壤偏偏三天兩頭試射導彈，在韓日和美軍基地附近飛來飛去，最終試射出能打到美國本土的戰略導彈。現在平壤又弄出了軍事偵察衞星，威脅美國的能力又上台階，美日韓不能不「氣急敗壞」。不過，這一次次的劍拔弩張，似要擦槍走火、開啟戰端的危險時刻，鬧騰了一陣子就有驚無險而過。

在這一次次惡性循環的空檔期，有時還會出現兩邊緩和關係的局面，南北韓會簽些經貿開發區協定；美國前總統特朗普會和北韓領導人金正恩見面，吃吃喝喝。然而所有這些並不代表甚麼，大家很快又翻臉，戲劇性十足也。