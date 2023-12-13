滄海橫流，方顯英雄本色。美國和俄羅斯明年都將舉行總統大選，但有人歡喜有人愁，俄羅斯總統普京爭取連任毫無懸念，美國總統拜登則是機會渺茫。說來實在諷刺，美國本想利用俄烏戰爭消耗甚至拖垮俄國，迫使普京下台，結果適得其反，俄羅斯愈戰愈勇，普京執政地位穩如泰山，個人支持率高達八成。反觀拜登民望低殘，內外交困，選情一點也不樂觀，若是現在就與特朗普對壘，幾乎肯定敗陣。俄羅斯人空前團結，敵愾同仇，美國則是內鬥加劇，亂成一團，兩者恰成鮮明對比。

正所謂，春風得意馬蹄急。俄羅斯形勢一片大好，普京自然信心十足，一方面高調宣布參選，一方面旋風訪問中東。美西方看在眼裏，恨在心裏，卻無可奈何。最令普京有底氣的是，今年前10個月，俄羅斯國內生產總值增長3.2%，已經高於美西方極限制裁之前的水平。而中俄貿易額更是歷史性突破2,000億美元大關，提前實現兩國預設目標。難怪普京豪情萬丈，指俄方願與中方在各個領域開展合作，包括軍事技術領域，而且「不存在任何限制」，任何人都無法阻擋。

中俄關係「上不封頂」，不是結盟，勝似結盟，正是俄羅斯可以衝破美西方全面圍堵的有力支撐。美國同時瞄準中俄，不惜兩線作戰，自以為得計，殊不知弄巧成拙，反而促使中俄愈走愈近。實際上，中俄不只愈走愈近，兩國與其他新興國家以及「全球南方」國家的合作也愈來愈深入。美國企圖孤立中俄，結果反而孤立了自己，其濫用霸權的所作所為，以及咄咄逼人的傲慢姿態，令國際社會愈來愈反感。尤其是在以巴衝突中，美國毫無底線地偏袒以色列，包庇縱容其濫殺無辜的戰爭罪行，更是令全世界看清美國虛偽醜陋的本質。

今年較早前，據說華府官員曾向阿聯酋等中東國家發出警告，指其與中俄兩國過於緊密的軍事和情報合作，將危及與美國的關係。對此，中東國家根本不當一回事，有阿聯酋官員直言「我們不會被大國競爭所定義」，無異於摑了老美一巴。

很明顯，世界正處於百年未有之大變局，明年是至關重要的一年。俄羅斯在強人普京帶領下將會繼續發展，中俄關係也將會進一步鞏固和提升；而美國不管選出哪位老頭當總統，都會繼續亂下去，其霸權也勢必進一步動搖。