選舉近了，香港又變得吃香了嗎？台灣總統選舉明年初舉行，當年蔡英文之所以成功連任，全賴大啖香港「人血饅頭」，藉黑暴借題發揮。如今民進黨候選人賴清德食髓知味，又想利用香港增加勝算，選民是否還會受騙？

眾所周知，前香港眾志骨幹周庭棄保潛逃，借到加拿大讀書為名，實際上着草，宣布不返港向執法部門報到。賴清德慨嘆周庭「有家回不去」，由此認為台灣不能走跟香港的同一條路，大賣「抗中保台」伎倆。

這一招是否奏效呢？想當年，蔡英文擺出仁義道德狀，廣收「流亡」港人，又對香港人打開移民大門。但成功當選後便撕破臉皮，大幅收緊移民政策，甚至視港人為「共諜」，許多在台等候審批定居權的港人，在台灣呆了長時間一樣等不到究竟，最終「二次移民」到西方國家。

每到選舉時候，民進黨永遠獨沽一味販賣對大陸的恐懼，將所有施政錯失甩鍋大陸，萬試萬靈。大陸愈來愈強大，他們就有愈來愈多彈藥。事實上，賴清德身為現任副總統，一直毫無政績，兩岸關係冰封，跟蔡英文亦盛傳不和，純粹玩弄意識形態，開口閉口「認知作戰」，難得台灣人仍未看厭，都不知是天真還是愚昧。

賴清德選了駐美代表蕭美琴為競選拍檔，遭國台辦形容為「獨上加獨」，結果又遭賴清德團隊順水推舟，指斥為介入選舉、干預選舉的鐵證。恐共仇共，同樣戲碼年年上演，到底這一手還要玩多久？這年頭，當政客十分容易，不需有料，不需政績，只需能言善辯，吹到天花亂墜。例如特朗普隨時回朝，又如阿根廷選了個翻版特朗普上場，若台灣連「獨上加獨」的組合都能勝選，兩岸走向戰爭，恐怕再無懸念。