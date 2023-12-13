媒體報道台灣謝姓中校飛官受大陸引誘，不僅提供多項軍事部署機密計劃，還打算趁今年6月山東號航母航行海峽中線時，讓該飛官駕駛CH47SD直升機叛逃降落在航母上，代價則是1,500萬美元以及保證他妻兒取得泰國身份。

國防部長邱國正雖承認確有陸航飛官捲入共諜案，但對細節卻未多說，僅強調一切都在軍方掌控當中，也已進行了損害管制。但媒體描述中宛如電影《不可能的任務》（香港譯《職業特工隊》）一般的誇張叛逃行為，在現實中真的可能發生嗎？

按照常理判斷，謝姓中校既然能接觸高價值情報，理應讓他繼續「臥底」持續提供相關情資，到底有何必要主動中斷這個情報來源？何況採取如此高調、必然引起國際矚目的叛逃方式，除了迅速激化兩岸的對立，甚至可能影響明年大選的結果，對大陸方面有何益處？令人百思不得其解。

而CH47SD直升機雖說若採取全程低空躲避雷達，並非不可能繞過軍方的監控，抵達海峽中線降落在航母上；可是軍方任務都有排定行程，要如何剛好在山東艦接近海峽中線時安排出航任務就是一大難題。更難以克服的是該直升機必須3人駕駛，除非說服其他兩人同謀，否則如何進行這項計劃？

全案早於今年7月底便已經破獲，軍方之前諱莫如深，卻在接近大選高峰期時忽然被媒體得知這項訊息，而且內容顯然過於誇大，這到底是軍中內鬥對媒體的黑函爆料？還是有其他意圖的刻意操作呢？

台灣每次只要面臨大選關鍵時刻，總是會有各式各樣光怪陸離的案件出爐，4年前的王立強案就是最佳例證！是誰在利用媒體，不惜打擊軍隊士氣也要進行認知作戰，明眼人就不必多說了。