每逢大型選舉，台灣全島便陷入流言妄語惑人、抹黑塗污亂世的非理性時刻，2024年又有大選，島內怪事特別多。日前，台媒尤其是綠媒炒作中共以1,500萬美元利誘台灣一名中校駕直升機叛逃，但此事劇本無知、編撰可笑，失智老作或可問鼎地下金馬獎的最佳劇本獎！

據當地媒體報道，中共透過一名商人接觸事件的中校軍官，要求他提供台灣漢光演習601旅兵棋推演的結果，並要該中校駕駛CH47SD運輸直升機投靠大陸，計劃直接降落山東號航母。諜影幢幢有點嚇人，事件在台灣並沒引起多少關注，反而在海外備受反華陣營重視，譏笑中共以銀彈策反台灣軍官失敗了。只是，愈把這件事當回事，那些輕信者注定要被狠摑一大巴，亦徹底暴露其低智的一面！

首先，大台諜劇本是中共要得到漢光演習的諜報，而且是一個旅的作戰模擬推演，並要駕走一架運輸直升機。但這些是否有價值的諜報與武器呢？先說漢光演習，恐怕除了民進黨的無知網文小編會覺得這個演習很重要，台灣軍方高層都不好意思自吹自擂。且不說台灣軍隊的水平，只需抬頭向天，看看解放軍每天都派遣十數架戰機巡航，當中包括具有強力偵察功能的電子作戰飛機，讀者真的覺得解放軍還需要所謂一個旅的兵棋推演結果嗎？

其次是中共會花1,500萬美元利誘台灣中校駕駛老舊的直升機叛逃？編劇能不那麼外行嗎？CH47SD是美國波音公司上世紀90年代末推出的改良機種，其改良的原型是60年代推出的直升機，而90年代改良的主要是發動機，加大輸出功率至4,733匹軸馬力。

可是解放軍早在2013年已製造了直20，這款直升機使用兩台渦軸10發動機，每台的馬力高達2,145匹軸，主打輕而有力，適合高原升降，解放軍早已在陸軍、空軍及海軍配備了不同特點的直20。據說直20的造價與美軍黑鷹直升機每架2,100萬美元相差很遠，所以，劇本說解放軍要花1,500萬美元去誘駕一架過時的直升機，你信這種腦殘說法嗎？到底台媒是炒作假新聞，還是炒作共軍威脅，為民進黨選情拉客呢？

說完腦殘台諜趣聞，再談幾句中國與菲律賓近日在仁愛礁的衝突。菲律賓一直佔據因颱風而擱淺在仁愛礁附近淺礁的漁船，並炒作他們在上址的「主權」。今年以來，中國不再手軟，對菲律賓越界船隻採取驅離、嚴禁闖界政策，違者發射水炮、驅逐艦攔截。菲律賓無計可施，便盡出茅招，不是邀傳媒一起出海，便是在國際層面一再宣傳「大蝦細」。在菲方眼中，弱者永遠是無敵的，更有任意挑釁強方的權力，因為弱者打不得、罵無用，何況美國老爹還會護航呢。

弱能凌強，這也是低智無恥之極的思維。面對這種歪念邪行，讓了，便再也挺不直腰。弱雞既然不知自量，遭懲只能說是活該。