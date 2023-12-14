美國商務部長雷蒙多最近再次呼籲國會議員、硅谷及美國盟友，要阻止中國取得對國家安全至關重要的半導體及先進技術。正是這個雷蒙多，今年10月公布了一系列對中國的先進晶片出口限制，「以防北京當局將這些晶片用於軍事」。

對華投資限令和打壓中國科技發展，是美國出於冷戰思維。這種思維是出於美國對「國家安全」問題的高度敏感和泛化；這種思維使經濟政策、科技政策與國家安全政策變得「愈來愈無法分辨」。對此，雷蒙多毫不掩飾，她說：「我知道，當我這麼做時，在座的晶片公司行政總裁們，對我有些不高興，因為你們正失去收益。然而保護我們的國家安全，比短期收入更重要。」

事實上，中美貿易戰、科技戰以來，嗅覺靈敏的資本就開始為美國政府的政策布局，大幅減少對華科企投資。根據美國金融數據公司PitchBook統計，今年第二季度美國投資者投向中國科技初創企業的金額只有二億美元！而去年同期是24億美元，2018年全年是197億美元。美國商會測算，如果美國半導體對中國的銷量為零，那麼這個行業的收入每年將減少830億美元，關聯行業損失1,240億美元，研發投入將每年減少120億美元。

如果算經濟帳，美國的投資限令、封殺科技、對華脫鈎，是自招重大損失的。然而出於霸權本性，只要冷戰思維一上頭，只要霸權受阻，覺得國家安全受到了挑戰威脅，美國就不管三七二十一，經濟損失就要讓路，就要國安先行，這就是從上個世紀50年代開始的美蘇博弈的冷戰思維，這時美國就會出爐一些相關政策和法案。

美國是極為重視科技的，科技和科技人才的培養、發生的變化，都會成為加劇冷戰的理由。例如1956年的一份法案提到該年蘇聯畢業的科技人員是美國的32倍，於是美國認為在科技發展和人才教育方面遇到嚴重挑戰，必須回應！