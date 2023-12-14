俄烏戰爭僵持不下，美國顯然也是騎虎難下，一方面援烏力不從心，一方面又不甘心就此罷休，只能採取拖字訣。拜登邀請烏克蘭總統澤連斯基第三度訪美，不過是為了安撫這枚棋子，根本無法作出任何承諾。難為戲子總統還滿懷希望，在國會山莊發表演說時慷慨激昂，要求美國持續提供軍事援助，否則會讓克里姆林宮破壞歐洲民主的美夢成真。言下之意，烏克蘭並非為自己而戰，而是為西方民主而戰，何其偉大！

可惜，許多美國人並非這麼想。最新調查顯示，認為美國援助烏克蘭花費過多的選民比例飆升至近50%，可見愈來愈多美國人對這場戰爭感到厭倦，反對繼續援烏漸漸成為主流民意。

戲子總統警告美國政客不要試圖背叛烏克蘭士兵，無異於對牛彈琴，美國政客從來都是打自己的小算盤，只在乎選票，豈會在乎烏克蘭士兵？其實大家都清楚，烏克蘭大勢已去，絕對不可能贏得這場戰爭，即使美國國會通過新一輪援助，充其量只能使其苟延殘喘多一些日子，解決不了任何問題。所以很明顯，美國正為結束這場戰爭尋找下台階，只是目前還沒想到一個體面的理由，只好暫時拖下去。

俄羅斯方面倒是無所謂，反正勝券在握，拖多久都可以。最近俄方提出永久停火的條件，一是西方停止向烏克蘭提供武器，二是烏國接受新的領土現實。對基輔當局來說，這無疑是極大的侮辱，戲子總統當然不可能接受。但不接受又能怎樣？誰叫你充當爛頭蟀？美國要求烏克蘭戰至最後一人，戲子總統只好乖乖照辦，還要裝作一副感激涕零的樣子，實在可悲。正如台灣當局一樣，在美國唆擺之下花費大量金錢購買一堆破銅爛鐵，還要千恩萬謝，這大概就是美國棋子們的共同特性。

都說美國是俄烏戰爭的最大贏家，其實也未必盡然。表面上美國確實發了戰爭財，軍火商賺得盆滿缽滿，向歐洲高價賣油氣也獲利甚豐。但實際上，這場戰爭對美國霸權的損害，並非金錢可以彌補。戰爭沒完沒了，固然極大消耗了美國各種軟硬實力，甚至連炮彈也短缺，令美國軍工產能不足的問題暴露無遺。而俄羅斯面對極限打壓依然屹立不倒，反而愈戰愈勇，更是印證了美國霸權的虛弱。美國糾集整個西方陣營尚且無法打敗俄羅斯，又如何稱霸全球？