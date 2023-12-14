2024年台灣大選，在野黨猛攻立法院不能再讓民進黨一黨獨大；拒絕接受記者詢問，卻勤跑輔選行程的蔡英文，不斷對民眾喊話沒有一黨獨大的問題，宣稱：「甚麼叫一黨獨大？人民最大啦！」

蔡英文表示，2016年民進黨取得政權，立法院過半，可是2018年她的地方選舉選不好，就是人民警告她，說有些事情做不好要好好做，她就好好做事，到2020年她又高票當選，2022年人民又說有些事情要特別注意，「我現在都在改正」，2024年是不是要讓民進黨候選人順利當選？這就是民主，民主是給人民手上這張選票，民主社會，人民最大，人民手上有那張選票，做不好人民會警告你，做好人民就會支持，沒有一黨獨大的道理。

這種睜眼說瞎話、罔顧事實的歪理連發，真讓人難以想像，蔡英文在從政前居然還是大學教授，一個大學教授居然能說出這種毫無邏輯的鬼扯！

2018年民進黨地方選舉大敗，蔡英文支持度破底，賴清德立即挑戰她的地位，後來是靠着修改初選規則以及動員網軍攻擊抹黑才扭轉局面。2020年大選民進黨靠着國際與兩岸局勢的轉變，成功操作台灣民眾恐懼大陸，用「抗中保台」拿下勝利，和蔡英文的改變一點關係都沒有。2022年蔡英文逼人民吃萊豬、吃核食，疫苗快篩雞蛋各種黑箱短缺，導致綠營再度慘敗，而從去年底到現在蔡英文唯一的「改正」，就是幾乎不接受任何採訪，也不正面回答任何問題，說好聽叫做神隱，講難聽就是龜縮逃避，這就是蔡英文的自我反省與改進嗎？

對民進黨來說，台灣人只有投票前最大，只要你票投民進黨，就成了任人宰割的韭菜！不想再被人吃乾抹淨？台灣人可以有更好的選擇。