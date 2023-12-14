俗語說「人窮志短」，之不過，烏克蘭嘅戲子總統澤連斯基卻係「人窮志大」，愈窮不是愈見鬼，而係愈見大口氣。呢，美國國會援助烏克蘭撥款法案遇到共和黨阻力之際，戲子總統周二到美國國會發表演說爭取援助。

美國國會早前否決對烏克蘭提供額外撥款，澤連斯基於講話中提到，烏克蘭不會放棄。他表示，「至關重要的是，政治不能背叛士兵」；若美國國會未能通過援烏撥款，相信俄羅斯總統普京會感到鼓舞。阿哥，美國已為烏克蘭撥款無數，只是戲子總統領導戰事無方，打不過俄軍又拿普京來說三道四，廢噏若不通過撥款會令普京「美夢成真」云云。你伸手要錢一味靠嚇，又話唔通過撥款就係「背叛」烏國士兵，咁啲美國政客是否一個二個要拉去打靶？發窮惡發到如此有「氣勢」，問你服未？

事實上，普京治國真有一套，佢自1999年尾擔任俄羅斯總統至今，手握政權20多年，先後被美國《時代》和《福布斯》雜誌評為世界最有影響力人物。人家嘅風雲人物形象係實至名歸，戲子總統卻係搞笑版，一味伸手要錢！

天助自助者！戲子總統與強人普京係最強烈嘅對比。普京那種自強不息嘅硬漢形象深入民心，佢決策果敢，手段強硬，尤其係處理國際關係和內政方面，早前佢以閃電手法平定瓦格納集團叛軍已顯強悍本色！講到對外，更係頂呱呱！俄羅斯遭西方多番制裁，美國尤其狼死，但有用嗎？喺俄烏戰事持續下，2023年第3季度俄羅斯國內生產總值按年增長5.5%，預計2024年俄羅斯經濟增長速度將係歐元區嘅3倍。

真係講多無謂，食多會滯。要言之，俄羅斯離不開普京，而烏克蘭人民可以不要澤連斯基，講完！