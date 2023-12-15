正論：致癌臘腸斥市面　把關粗疏食不安

香港食不安心早已不是新聞，消委會又揭發秋冬常食的臘腸含有致癌物。該會化驗市面30款臘腸，結果發現6款檢出禁用或致癌染色料，兩款塑化劑超標，全部臘腸樣本高鈉，幾乎全部高脂。既然連臘腸都有問題，臘鴨、臘肉豈能例外？食安中心一味例牌表示恒常抽驗全部合格，例牌當消委會的抽查結果耳邊風，香港淪為毒食天堂，絕非無因。

消委會在市面選購30款臘腸樣本，其中20款聲稱來自香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。發現其中6款非預先包裝樣本中，檢出本港食物禁用染色料，包括能令臘腸呈紅色、會產生代謝物苯胺的「紅2G」和「若丹明B」。歐洲食物安全局早於2007年已指出苯胺具基因毒性，不能排除會導致人類患癌，同年起禁止在食物中使用，本港亦在翌年底跟隨規定。至於若丹明B則呈亮紅色，可令人出現惡心、嘔吐和尿液變紅等徵狀，本港亦禁止用於食物中。這還不止，兩個臘腸樣本還驗出塑化劑，高於食安中心規定的每公斤0.3毫克行動水平。這樣的化驗結果，不是證明食安中心失職是甚麼？

儘管今個冬季異常溫暖，但臘腸、臘味、臘鴨向來是煲仔飯常用用料，深受市民歡迎，偏偏這些尋常食品含有種種致癌物，市民隨時毒從口入，負責把關的食安中心做過甚麼？連臘腸都出問題，其他臘製食品肯定不能幸免。要不是消委會主動化驗，靠食安中心敷衍抽查，有可能揪出問題嗎？

不出所料，食安中心又跟消委會唱反調。中心表示，跟進樣本的檢測結果合格，全部符合法例要求；過去3年抽取超過290個臘腸樣本作化學檢測，亦全部通過檢測。消委會則打圓場，指各個批次的品質有異，因此檢測結果不同，呼籲商家監控產品質素，確保消費者健康。事實上，本報今年初亦分別從大埔、粉嶺及旺角的街邊檔或街市，購入臘腸和膶腸進行檢測，結果發現全部6個樣本的重金屬均嚴重超標。其中一個膶腸更被測出水銀超標逾300倍，亦有臘腸樣本被測出鉛含量超標逾78倍，令人咋舌。連本報都輕易發現有毒食品，偏偏食安中心如老僧入定，毫無知覺，堪稱咄咄怪事。

食安中心於2006年成立，首長為「食物安全專員」，邀請大量醫生、學者、教授擔任委員，擺出對公眾健康負責任狀，但事與願違。這些年來，本港食安事故層出不窮，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次內地、台灣乃至全世界發生食安問題，香港都會中招，港人都會受害。

事實擺在眼前，消委會以至傳媒把關更加可靠。不管輿論如何鞭策，食不安心事件依然層出不窮，食安中心失職塞責，但官僚繼續好官我自為之。美食天堂名不副實，市民連食個煲仔飯都會出事，活得毫無安全感，遑論幸福感，港府豈能聽之任之、置若罔聞！