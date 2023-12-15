娛圈單打：病歷竟被公開　完全不懂尊重

「海味」周海媚在北京病逝，終年57歲，死訊不僅震驚兩岸三地，所有華人觀眾亦莫不心痛萬分。但就在其死訊傳出不久，內地網絡竟流傳一張疑是海味的病歷截圖，詳載其個人訊息、病史、診斷及處方，甚至連她在家中昏迷的情況都巨細無遺一一列出，完全不知尊重為何物，令人憤怒！

死者為大，有關病歷卻清楚寫明屍斑、失禁等字眼，嚴重破壞海味生前給人的美麗形象，究竟做出這種所為的人居心何在？如此侵犯私隱，簡直是對死者的侮辱和褻瀆！儘管內地有關方面已即時作出調查，並傳出有人因此被捕，但內地對私隱概念全無，連病人病歷也可以輕易外流，實在需要嚴肅整頓和再教育，否則實在難言大國崛起！

內地雖然有保護個人訊息的相關法例，但大都形同虛設，今次外洩疑似海味病歷已是一例。同樣事情若在香港發生，有關醫院肯定非常大鑊，若牽涉醫護人員，除了觸犯私隱條例，更是專業失德。內地卻欠缺私隱意識，人民亦視個人訊息被收集為尋常，加上海味是名人，死訊非常轟動，有人以為掌握第一手秘密好過癮，隨意截圖外傳藉此炫耀，若最終被法辦也是自己攞嚟。

講開又講，海味其中一個經典角色，肯定是《倚天屠龍記》的最美周芷若。在劇中飾演張無忌的台灣男星馬景濤得聞噩耗，在社交網發出手寫信悼念。十年人事幾番新，這部經典武俠劇已是近30年前的作品，這對拍檔各有際遇，馬景濤近年被指大發福兼大走樣，但更意想不到的，還是海味以如此突然的方式告別觀眾。