世界視線：拜登老奸巨猾　藉黨爭耍斯基

烏克蘭總統澤連斯基最近公開推銷新理論：「俄羅斯總統普京是以巴戰爭的背後推手，藉此轉移世界視線離開水深火熱的烏克蘭。」認為北約不應被調虎離山，畢竟烏克蘭戰敗才是西方面對極權社會，令民主、自由及人權走向喪亡的頭等大事。

12月12日，澤連斯基在俄烏開戰後第3次訪問美國，早上會見參眾兩院領袖及議員，下午會見總統拜登，就是希望盡力游說他們，可扭轉先前眾議院否決來年包括援助烏克蘭614億美元的法案，起碼能再通過新法案繼續支持烏克蘭抗俄。

不過，有政治分析家認為拜登老奸巨猾，上下其手，一方面像是非常支持烏克蘭抗俄，祭出614億美元天價預算於2024年援助烏克蘭，比支持以色列的款項還多，但其實是大開方便之門給共和黨人「做醜人」積極反對援烏。另一方面，華府內部已經放風，正在夥同歐洲的北約盟友勸喻澤連斯基，要做好與俄羅斯和談的準備，否則會被請下台，由深知會落敗的軍方接管政府，啟動和平協議。

澤連斯基是在華盛頓唱他最後的天鵝輓歌，明顯是豬八戒照鏡，兩面不是人。如果他接受啟動和談，自然無法兌現他最初要收復烏東及克里米亞的承諾，當初支持他上位及開戰的人民及政黨定會轟下台。若他堅持打下去，就要推遲明年的大選，繼續擁權硬拚，那麼軍方大有機會發動政變，拜登自然是支持烏國軍方反對澤連斯基的「獨裁」。看來，澤連斯基下台是指日可待的事。

如今美國政府擔心俄羅斯對和議的叫價很高，起碼要佔領烏東4州及要求烏克蘭未來中立，不能在軍事上威脅到俄羅斯。但若拜登政府不接受，它就要估量自己是否有足夠軍事力量在戰場扳倒俄羅斯？能否有足夠軍火武器生產力長期支援烏克蘭反攻？面對國內可能爆發金融危機及經濟不景，是否還有足夠財力延續戰爭？在高息下，美國每年要為債務支出一萬億美元利息，錢可從哪裏來？美國政府是否還願意為烏克蘭大破慳囊？

最後，美國兩黨都體會到，俄烏戰爭對明年總統選舉已經失去意義，西方勝利已經不可能，但失敗就兩黨都蒙羞，結果這將不會是選戰中兩黨針鋒相對的話題，更為和議打開方便之門。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻