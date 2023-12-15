俄烏之戰中的3位主角總統都想明年連任，他們是俄羅斯總統普京，烏克蘭總統澤連斯基，美國總統拜登；普京的贏面極大，澤連斯基、拜登的贏面不大。這3個人都算是「戰時總統」，大凡「戰時總統」的民望，最終取決於戰場成績。

開戰以來，普京的民望一直不俗，愈走愈高。澤連斯基的民望開始時還行，有美國及西方的大力支持，軍援經援大力支持，加上輿論上的大捧特捧，和他自己發揮強項，口舌如簧，擅長表演，也打了一些勝仗，民望不俗，烏克蘭人民還真以為自己國家出了個站在世界舞台中心的「風雲人物」。

而拜登的民望從開戰到現在，一直不怎麼樣，拾級而下。美國老百姓並不清楚，拜登策動烏克蘭、拿它當槍使，引發俄烏之戰，對美國有甚麼好處？許多人認為是拜登在報私仇，因為當年他的兒子在俄羅斯做生意「吃了癟」，當年普京支持特朗普。即使不認為拜登是報私仇的選民，亦認為拜登此舉乃黨派之爭，是要撈政績。總之，拜登的民意基礎相當薄弱。最害國害民的結果是，拜登花了美國納稅人大把的錢，逾千億美元的錢，仗沒打勝，美國這邊經濟形勢很不妙，捉襟見肘，社會輿情、共和黨都在喊停，不能再把美元投進烏克蘭的無底洞，拜登的民望遂如水下洩不在話下。

如今看來，明年的總統選舉，普京穩操勝券，澤連斯基、拜登則機會渺茫。普京的多年執政、面對今天這場戰爭和他的無畏奮鬥，代表了俄羅斯在受到美國西方多年的瘋狂打壓後，要振興俄羅斯的民族復興精神，俄羅斯人民會自覺的團結在普京的周圍，為俄羅斯而戰、為自己而戰。這是普京面對大選、澤連斯基面對大選、拜登面對大選最大的不同。

面對大選，普京充滿自信。澤連斯基東躲西藏，總想把大選推遲；拜登憂心忡忡，手足無措；他們太想戰場上有些勝利，提振民望，然而屢屢失望。