隨着美國在中東的影響力日漸衰落，中國以強大的經濟實力逐漸取而代之，尤其同中東領頭羊沙特阿拉伯的關係愈來愈密切。據沙特當地媒體報道，沙特政府已將漢語作為第二官方外語納入沙特正規教育課程。沙特教育部已責成沙特所有公立和私立中學，在新學年啟動中文教授項目，學生每周需上兩節課的漢語普通話教育。

沙特認為，此舉有助強化跟中國的全面戰略夥伴關係。事實上，去年國家主席習近平國事訪問沙特，獲最高規格接待，還出席21國參與的首屆中國-阿拉伯國家峰會，以及中國-海灣合作委員會，此後中國跟沙特，以至跟整個阿拉伯世界可謂進入蜜月期。早前就着以巴戰爭，阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團出訪多國，冀為戰局降溫，第一個到訪國家就是中國，足證中國在中東的分量舉足輕重。

再說，外國人學習中文漢語，在世界已成潮流，連特朗普外孫女都曾大騷流利普通話，甚至用中文演唱民歌《茉莉花》。

一種語言是否流行，反映的是該國的國力。一直以來，以美國為首的西方國家一直是全球霸主，英語也是全球最流通語言，全世界爭相學習英語。其後日本、韓國相繼崛起，學習這些語言的人亦愈來愈多，但始終難望英語之項背。風水輪流轉，如今世界潮流正向東移，東升西降已是大勢所趨，愈來愈多人學習中文，遠至中東的沙特也將之列入正規課程，足證中國國力不斷強大。

特別是中國經濟實力領導全球，即使西方國家不斷唱衰，依然唱不倒，反而千方百計急欲跟中國脫鈎也無法做到。今時不同往日，中國再也不是幾十年前一窮二白的中國，可以預言，中文遲早也有一日會像英語一樣，全球通用！