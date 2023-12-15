美國已故國務卿基辛格，一生訪華100多次，其中有幾次與毛澤東見面，更詳談過台灣問題。那是數十年前的對話，近年人們已鮮少提及，今年11月，基辛格以百歲高齡辭世，不少人都在悼念，他的著作和外訪記錄也被翻檢出來，毛主席與基辛格的其中一段對話，又再度曝光。

上世紀70年代，基辛格曾問毛澤東，會否用武力統一台灣？毛主席以半打趣的方式說，寶島在美國人手上更好，北京暫且不要，但100年後始終會取回，就算訴諸武力，也在所不惜。以此觀之，中國共產黨自立國開始，就對統一台灣有長遠規劃，往後幾代領導人，或許也沒作過重大修改。

1995年，基辛格跟中國時任國家主席江澤民會面，基老問：「鄧小平指解決台灣問題可等100年，如今此說是否仍有效？」江主席回應說：「不，那是23年前的承諾，現在剩下77年了。」原來毛澤東、鄧小平、江澤民三任領導人所開出的期票都是一樣，統一台灣的時間表，大抵是以上世紀70年代為起點，往下數100年，就是到21世紀約70年代為死線。

世界不停在變，中國統一的日程表也同樣可變，現任領導層將死線劃於何時，旁人不得而知。筆者則一直強調，北京固然下定決心要統一台灣，但時間絕非如外人想像般急迫，更沒有設下限制，一定要在某某領導人任內，完成統一大業。

上個月，中國國家主席習近平訪問美國期間，有人問他：「北京是否會在2027年或2035年，武力解放台灣？」據說習主席聞言後頗感不悅，斷然否認其事，說從來沒有人向他作過相關的報告。看來，坊間盛傳大陸將於近年攻台的消息，確是不可靠。