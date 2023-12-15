美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前指控台灣遭受嚴重網絡攻擊，不只影響人民日常生活，也試圖掏空民主體制。賴清德打蛇隨棍上稱，這再次說明美國支持台灣，民眾應認清中共激烈介入台灣大選。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應：「台灣地區選舉純屬中國內部事務，不容許任何外部勢力干涉。」她呼籲美方停止向「台獨」釋放錯誤信號、停止介入台灣選舉，也抨擊民進黨對兩岸交流活動扣上「介選」的帽子，是其騙取選票的慣用伎倆。

大陸與美方都指摘對方介入台灣選舉，到底誰有道理呢？誠然，台灣每次一到選舉，各式各樣的假消息層出不窮，網絡上更是甚麼樣光怪陸離的說法都有。但如果仔細比對傳遞訊息者的IP，便會發現從大陸IP發出的假消息固然不少，但從美國乃至世界各地，甚至台灣內部IP發出來的假消息更多。眾所周知，使用VPN跳接其他地區IP藉以掩藏自己真實所在位置，是黑客的慣用伎倆，根本難以認定發送消息者究竟來自何方。而在繁簡轉換如此輕易的時代，單從文字是繁體或簡體便當做確認身份的證據，也只能讓人覺得可笑。

反過來說，美國介入台灣大選，卻有不容狡辯的確切證據。藍白合消息傳出，AIT立即聯繫柯文哲要求說明，這是雙方都承認的事情，顯示美國早已高度關切台灣選舉動向。而葛萊儀等3位與美國政府關係深厚的學者，聯名要求賴清德當選後凍結台獨黨綱，更是直接對台灣大選下指導棋，這不是堂而皇之地介入台灣選舉，又是甚麼？

捉賊要捉贓，美方對大陸的指控還停留在捕風捉影，而大陸對美方的批評卻有事實可證明，誰在做賊喊捉賊？誰又是認賊作父？稍有法治觀念的人，都應該知道如何選擇了。