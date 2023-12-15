壹傳媒黎智英國安案開審在即，西方反華勢力又來攪局。英國外相卡梅倫日前高調會見了黎智英的兒子黎崇恩，惹來中方強烈反應，炮轟英方公然干預已進入司法程序的案件，為「反中亂港首惡分子」撐腰打氣，進一步暴露黎智英與英方長期勾結，以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目。

中方對「漢奸黎」的形容句句真實，指罵字字鏗鏘，唯獨對英方的立場角色與干預言行則有點言過其實，誇張其詞。根據英國外交部事後發出的文稿，有關卡梅倫與黎崇恩的會面內容只有一句，就是「聽取黎崇恩對父親被囚禁的焦慮」，仿似卡梅倫是一位啞巴心理醫生。文稿又重申英國的一貫立場是反對《港區國安法》，以及「繼續站在黎智英和港人一邊」。即是英方對該案只會站在一邊，袖手旁觀，最多是偶爾發一張合照和出一下口術。

據報黎崇恩自去年7月以來，已通過不同渠道多次乞求會見英國的外相以至首相，但一直都被請吃閉門羹。直至保守黨政府在短短一年多換了第3位外相、屬退休後「反聘」的前首相卡梅倫，並確定黎智英案會在下周開審，應不會再次延期之後，黎崇恩才獲接見，可見英方對黎氏父子的重視程度偏低。卡梅倫之所以答允會面，可能只是想為自己過往的親中形象洗底。

英國的綜合國力早已大不如前，與中國比較更是此消彼長，再加上保守黨政權搖搖欲墜，辛偉誠首相席位岌岌可危，即使黎崇恩經過三跪九叩終獲卡梅倫接見，英方實際可做的也不多。當老大哥美國亦已將漢奸黎唾棄，做小弟的又豈敢越俎代庖？黎智英對英美的最大剩餘價值，就是在香港獄中終老，以便不時被主子拿來翻炒消費一下，用以貶斥特區的人權自由狀況。