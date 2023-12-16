正論：交通加風猛吹　香江民生維艱

三隧分流講了多時，直到現屆政府終於落實，明日更會實施不同時段不同收費，聲稱能起分流作用。成效如何還有待觀察，但除的士收25元外，其餘商用車劃一收50元過海隧道費，當中紅Van收費由過去10元暴增至50元，結果未見其利先見其害。香港公共小巴車主司機協進總會表明，將成本轉嫁乘客，車資將大幅上調，市民交通開支勢必大增，生活百上加斤。

因應紅隧收費大幅增加，各行走紅隧的紅Van亦將於明日起加價，其中灣仔往來慈雲山路線及銅鑼灣往來荃灣麗城路線，加價6元最多，分別達到20元及29元，不可謂不驚人。羊毛出在羊身上，港府原以為「不同時段不同收費」是得計，但別說收費和計算複雜，司機無所適從；就說一加俱加，紅Van率先加價，其他公共交通工具遲早照跟，絕對不足為奇。

外界早就質疑，當局猛增商用車的過海隧道費，與紓緩交通擠塞有甚麼必然關係；何況一加數倍，加幅嚇人，商界也有很大負擔，實在難言合理。偏偏運輸署闊佬懶理，表明加幅適度之餘，甚至認為這樣更有商業效益，只要載客率提高，營運商自然就會收得便宜一點云云，予人不吃人間煙火之感。

今時今日百物騰貴，物價驚人，打工仔薪金增長卻似有還無，現在還要承受交通開支急升之苦，小市民都感到切膚之痛。高官們個個薪高糧準，出入有專車代步，自然不可能感受到每程交通開支增加數元是甚麼光景。一闊三大，小巴乘客都是基層而已，上有高堂下有子女，豈能不感嘆加風猛於虎？

必須指出，港鐵今年中已加價2.3%，5間巴士公司逾680條路線亦實施加價，的士、綠Van亦然。每有加價申請，港府例必化身黃大仙有求必應，一味偏向商界立場。當然，在港鐵幾乎壟斷全港運輸交通的情況下，紅色小巴也是艱苦經營，加價可能也是為勢所逼。人為魚肉，我為刀俎。總之，最苦還是毫無議價能力的廣大市民。

屋漏偏逢連夜雨。繼港府將今年全年經濟增長預測調低後，香港總商會亦預期，本港明年實質經濟增長只有輕微的2.9%，相較今年增長3.3%的預期進一步放緩。尤其令人擔憂的是，過去支撐本港經濟一片天的金融、地產行業無以為繼，樓股雙雙插水，市民及商家財產大蒸發，前者不願消費，後者不願投資，整個經濟市道愈做愈縮，陷入死胡同，同時大大影響庫房收入，港府也身受其害。

一葉落知天下秋。從紅色小巴「飛擒大咬」加價觀之，三隧分流原意是雖好，惟港府永遠只從「一減兩加」入手，西隧減價，其餘兩隧必定加價；又因為的士業界聲氣大、投訴多，港府彷彿「買佢怕」，結果是其他商用車「當災」，最後又是小市民受害，陷入惡性循環。香港由過去樓股齊升欣欣向榮，變成今日停滯不前懨懨悶悶，樣樣加價，不知何日才會再有，往日那支「錢搵錢」、快樂不識愁滋味的歌仔唱！