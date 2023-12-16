香港有評論在吹噓緬甸北部果敢同盟軍（又稱緬甸民族民主同盟軍）的戰事勝利，認為大有可能帶出緬甸的內戰。在緬北亦會因果敢同盟軍的因素，會有中國人的政治勢力出現。這些評論甚至說緬甸軍政府若不迎回昂山淑姬掌政，政權會被推翻，中國或中國人的勢力便可從中緬邊境直達印度洋。

這樣的評論與主張一是不符實際的政治情況，二是對中國的說法基本錯誤，且會引起嚴重的政治問題，打擊中國的國際形象與關係。

果敢同盟軍的果敢成員多是中國人，果敢軍從滅亡多年後復出顯然涉及中國國境內的一些勢力，否則怎樣可以召集這麼多人員、武器重建軍隊呢？緬甸周邊山區的少數民族武裝長期自治，歷史背景是它們與美國以至台灣外部勢力有關連，反共的心態強烈。但近年已與緬甸中央政府停火談判。雖然主其事的原是昂山淑姬，但昂山的主張不是讓地區割據，而是繼承她父親的工作，希望團結各族，組織聯邦政府，實行全緬的統一。昂山淑姬下台對這方面的工作有影響，可軍政府與地方武裝並未完全決裂，還有談判的機會。

果敢軍與緬軍的衝突，表面上是助中國剿清在緬境的電騙集團，實質是借中國的名義報個人私仇，也乘機攻城掠地，建立地盤來爭奪中緬邊境貿易的利益。其中最大的利益會是原來緬軍壟斷的翡翠開採和走私出境往中國，涉及的金額可達全國經濟的一半。而緬軍敗戰，果敢的政治野心隨之膨脹，不但追求割據，甚至要攻擊緬甸軍政府的政權，掀起內戰。

中國在緬甸的利益是中緬經濟走廊，中緬石油天然氣管道和皎漂港，都是依賴與緬甸政府的政治合作。中國不會這樣犯政治錯誤去支持中國人的政治勢力，推翻緬甸中央政府。因這樣不會打通中國通印度洋之路，反會造成破壞，也在國際上作出極惡劣的示範。中國從來不干預他國內政，怎可幫助果敢軍推翻緬甸政府？中國可支援昂山淑姬當年合法選出來的政府，但亦擔心她與西方的關係，怎會在這個時候出面支持昂山淑姬與軍政府對抗。

緬北果敢動亂開始，內地不少媒體上出現眾多讚揚果敢、詆毀緬甸軍政府的文章，似形成一面倒向果敢的輿論。這便是僱傭兵的網絡水軍的政治宣傳，擾亂國內國際視野。中國政府應介入阻止，免被果敢導入陷阱。