在百年大變局、中美博弈、俄烏之戰、巴以之戰夾擊下，歐洲的日子很不好過，可謂「前庭後院」一起着火，政治、經濟、軍事、民生、外交受到很大的衝擊，這樣的日子誰都不想過。無奈美國的霸權，早已剝奪了歐盟的戰略自主權，歐洲的利益要服從美國的利益。

二戰後，不管世界風雲如何變化，冷戰結束前後、蘇聯解體之後，美國的戰略重點一直在歐洲，此乃保住美國霸權所必須。軟硬兼施之下，美國達到了自己的戰略布局和目的，通過北約東擴、利用歐洲與俄羅斯傳統和現實的深入骨髓的矛盾，把歐洲拖進了美國對俄羅斯的烏克蘭代理人戰爭。某種意義上說，歐洲也是美國的棋子、也是在為美國利益服務。與此同時，美國又在更大的全球戰略、國運競爭中把歐洲拖進了和中國的爭鬥，令歐洲的處境更糟糕，雪上加霜。俄烏之戰打了600多天，美國打不贏、吃不消，要甩手歐洲。

就在這時，巴以開打，歐洲後院起火，像美國一樣，歐洲想趕快滅火，然而他們在中東地區、阿拉伯世界、伊斯蘭國家早已失去影響力，沒人「鳥」他們。現在，中國對阿拉伯世界、伊斯蘭國家的影響力已在歐盟之上，包括實力的影響、交情的影響、主持公道和正義的影響。然而歐洲還很傲慢，自以為繼續傲慢、擺臭架子、誇誇其談就能維持自己的尊嚴。

歐盟外交與安全政策高級代表兼副主席博雷利，最近在北京大學演講時，還想「教導」中國怎麼才能「爭取歐洲的信任」，十分把自己「當根兒葱」。他問：「中國為甚麼不加強對烏克蘭的人道主義援助」？他說：「中國可以向烏克蘭提出一個高調的文化倡議，以改善中國在歐洲和烏克蘭的形象」。

歐洲被美國欺負到「扁」，像狗一樣跟着山姆大叔「吠」，現在又惶惶不可終日地擔心被美國一腳踢開，博雷利還好意思教訓中國如何改善在歐洲和烏克蘭的形象？他們自己又是個甚麼形象？甚麼德性？想過嗎？