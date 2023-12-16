延宕近兩年的俄烏戰爭，隨着西方援烏「收水」，烏克蘭作戰能力低下，形勢已然大變，俄羅斯勝券在握。普京舉行年度大型記者會，揚言只有實現基輔去納粹化、非軍事化及投降目標，俄烏兩國才能迎來和平。他又嘲諷烏軍大反攻失敗，一直未見任何成果，徒損失747輛坦克及2,300多輛裝甲車。何謂自信滿滿，何謂獨領風騷，這就是了。

更妙的是，俄羅斯連經濟失地也都收復。普京表示，今年俄羅斯經濟指標良好，國內生產總值GDP增長率，年底前預計將達到3.5%，認為是非常好的指標，已扭轉去年GDP下跌的趨勢，並向前邁出一大步。事實擺在眼前，由美國帶頭的西方經濟制裁對俄羅斯無法奏效，而軍事打擊亦無以為繼，難怪普京心情大好，就俄烏交戰定下的目標完全無價講，擺明要通贏。

可憐烏克蘭戲子總統澤連斯基勢危，即使獲白宮邀請到訪美國，來到國會也只受到冷淡對待，跟開戰初期雄心萬丈不可同日而語。刻下民主共和兩黨最關心只有選票，明年就是總統大選，共和黨又拿美墨邊境說事，表明反對民主黨的移民政策，並將之與援助烏克蘭預算綑綁，民主黨不對移民協議讓步，共和黨也不會批准援烏預算通過。西方國家對援助烏克蘭已經意興闌珊，俄烏戰爭開到荼蘼，普京顯然才是笑到最後的那一位。

風水果真輪流轉。想當日俄烏開戰，美國帶頭的西方輿論極盡唱衰普京之能事，一直製造各式各樣的謠言，不是說俄羅斯接連敗北，就是普京即將倒台，再不然就是他患癌命危。但時間就是最好的驗證，俄羅斯始終屹立不倒，如今普京有勢使盡，提出三大軍事目標寸步不讓，帶領俄羅斯再次矗立於世界舞台，見證美國力不從心的窘態。